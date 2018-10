Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair si-a redus cu 12% estimarea privind profitul anual si a avertizat ca nu a trecut inca de partea cea mai dificila daca recentele greve coordonate din Germania, Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda vor continua sa afecteze traficul si rezervarile, transmite Reuters. Pilotii si…

- Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie, in urma unei fluctuații de tensiune care a afectat serverele, in prezent fiind nefuncțional. O echipa de specialiști lucreaza pentru repornirea sistemului și rezolvarea problemei in cel mai scurt timp – informeaza Centrul de…

- Al Dahra intenționeaza sa investeasca inca 500 de milioane de dolari in Romania in urmatorii cinci ani, in urma achiziției recente a companiei Agricost și preluarea in concesiune a Insulei Mari a Brailei, cea mai mare ferma consolidata din Europa, informeza compania. Potrivit sursei citate, Al Dahra…

- Data de 1 septembrie a fost declarata Ziua Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii in conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile. Aceasta zi a fost aleasa pentru a marca data la care a intrat in vigoare Hotararea Guvernului Romaniei nr.…

- Și-a daruit viata copiilor pentru care un simplu pas sau un banal gest sunt, de fapt, o adevarata victorie. Pentru ei a reusit sa faca singurul spital de recuperare din Romania, cum rar gasești in Europa. Ea insasi s-a nascut cu o suferinta care a ajutat-o sa schimbe inimi.

- Pilotii Ryanair din Germania intentioneaza sa declanseze o miscare de protest in data de 10 august, alaturandu-se astfel actiunilor deja planificate in Irlanda, Suedia si Belgia, transmite Reuters. Îm acest context, Ryanair va anula vineri încă 250 de curse aeriene din şi spre…

