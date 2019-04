Conducerea Centrului de Cultura Arcus, institutie aflata in subordinea Ministerului Culturii, a sesizat Politia in legatura cu taierea mai multor arbori din parcul castelului, exprimandu-si, totodata, ingrijorarea cu privire la starea sculpturilor ramase pe teritoriul acestuia dupa retrocedarea imobilului. In sesizarea depusa la sediul Politiei Arcus se arata, printre altele, ca angajatii Centrului de Cultura […] Articolul Centrul de Cultura Arcus a sesizat Politia in legatura cu taierea unor arbori din incinta fostului sediu apare prima data in Mesagerul de Covasna .