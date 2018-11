Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne organizează, la Alba Iulia, spectacolul intitulat „Un cântec pentru Marea Unire” Manifestarea are loc in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri din 1918 si va avea loc miercuri, 7 noiembrie 2018, incepand cu ora 14.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia. Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Casei de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, al Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud, al Inspectoratului de Politie Judetean Alba, al Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea”al Judetului Alba si al Cercului Militar Alba Iulia, organizeaza, miercuri 7 noiembrie 2018, incepand… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

