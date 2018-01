Centrul Capitalei, dupa petrecerea de Revelion: Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari, sa stergem guma de mestecat care ni s-a lipit de haine, de piele, de creier

Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora descrie imaginea primei zile a anului, din centrul Capitalei - "florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste", iar peste drum scena goala dupa Hit Revelion, mucuri de tigari, "rotundurile negre ale gumei de mestecat". "Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari,…

- Nu mai putin de 80 de pasageri au ramas blocati vineri seara pe Aeroportul din Amsterdam. Pilotul cursei Tarom ii anuntase pe romani, cu putin timp inainte de decolare, ca avionul are probleme tehnice, iar plecarea se amana. Decolarea din Amsterdam ar fi urmat sa aiba loc in jurul orei locale…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a constructiei Magistralei 6 de metrou in Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Valoarea totala a lucrarii este de 1,391 miliarde de euro. Noua magistrala va avea 12 statii, 14,2 km lungime si va face legatura intre actuala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Municipalitatea va plati 1,6 milioane de euro pentru fostul cinematograf Lumina, care va fi apoi dat in administrare Teatrului Ion Creanga. Cladirea de pe Bulevardul Elisabeta in care a functionat cinematograful a fost construita in anul 1926. La acest moment, potrivit Hotnews, proprietari…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Dupa ce sambata regele Mihai I a fost inmormantat la Curtea de Arges, mama sa a ramas singura suverana a Romaniei care nu este inhumata pe teritoriul tarii. Acum, potrivit Digi24, Casa Regala are in plan aducerea osemintelor in tara si reinhumarea ei in necropola regala de la Curtea de Arges…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Coalitia PSD-ALDE vrea ca prima dintre Legile Justitiei, privind statutul judecatorilor si procurorilor, sa fie votata azi. Ioan Munteanu, liderul deputatilor PSD, a declarat pentru Stiri pe Surse ca va propune in sedinta Biroului Permanent de la ora 13:30 ca in aceasta seara, dupa sedinta…

- Noi proteste sunt anuntate miercuri seara, dupa ce coalitia PSD-ALDE a fortat votul pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei. Astfel, incepand cu ora 17:00 romanii sunt astepati in fata Parlamentului, dar si la Monumentul Memorandistilor…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Apoi, la iesirea de la reuniune, Iohannis a anuntat ca Romania va organiza toate ceremoniile funerare si cu siguranta vom avea…

- Claudiu Turculet, managerul Spitalului de Urgenta Floreasca din Bucuresti, si-a dat demisia de la conducerea institutiei medicale. "Mi-am depus demisia din motive personale", a declarat marti Claudiu Turculet, pentru Agerpres. Turculet este medic primar chirurg si a mai condus Spitalul…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre…

- Trei turisti au fost surprinsi de o avalansa, vineri, in Muntii Parang, sub Varful Carja. Unul dintre ei a reusit sa se salveze, iar celalalt a fost dat disparut. Dupa mai multe ore de cautari, el a fost gasit, insa echipele de salvare nu au mai putut face nimic si au constata decesul. Potrivit…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Resita, ca Romania este al patrulea contributor al misiunii NATO Resolute Support in Afganistan. Potrivit oficialului, contributia Romaniei la aceasta misiune este mai mare decat cea a Angliei. Hans Klemm a avut, la Resita,…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a participat la protestul de la Bucuresti si a declarat ca se afla in strada pentru a apara Legile Justitiei de asaltul PSD-ALDE. "Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca sunt gata sa faca orice pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a plimbat cu trenul, iar fotografiile de la eveniment au fost, ca intotdeauna, prilej de glume pe internet. Iohannis a renuntat la coloana oficiala pentru drumul dintre Bucuresti si Ploiesti, alegand in schimb sa circule cu trenul, ca orice alt cetatean.…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Biroul executiv al Blocului National Sindical va organiza un protest in Bucuresti in data de 12 decembrie, a anuntat, marti, Dumitru Costin, liderul BNS. Acesta a declarat ca principalele lor nemultumiri sunt legate de masurile fiscale si de Legile Justitiei si tocmai de aceea BNS se va alatura…

- Companii recunoscute la nivel mondial in domeniul securitatii cibernetice au prezentat vineri, la Bucuresti, in cadrul primei editii a "Safetech Cybersecurity Experience 2017", cele mai performante solutii si servicii de securitate IT, tehnologii inovatoare, dar si cele mai noi tendinte in domeniu.…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, imediat dupa audierea de la DNA. Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si a durat aproximativ o jumatate de ora. Surse politice au sustinut ca intrevederea…

- Presedintele Executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) nu va fi gazduita la Bucuresti, semn ca "EMA nu crede in PSD", el declarandu-se "aproape sigur" ca sediul institutiei va fi la Bratislava. Financial Times a relatat joi ca cele mai mari sanse pentru…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- O romanca este turistul cu numarul 3 milioane care a ajuns in Israel, cifra fiind un nou record in acest an. Romanca si partenerul acesteia au fost intampinati, marti, la aeroport de ministrul Turismului din Israel, Yariv Levin, pe covorul rosu, urmand sa aiba parte de un zbor cu elicopterul,…

- Starea generala a regelui Mihai s-a agravat, a anuntat luni dimineata Casa Regala. "Starea generala a regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei", a anuntat Casa Regala intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com. Aceasta…

- Asociatia MagiCAMP a lansat o campanie de strangere de fonduri prin SMS pentru finalizarea unui centru pentru familiile copiilor bolnavi de cancer internati in spitale. Viitorul centru, care va avea trei etaje si cate un apartament cu patru camere pe fiecare etaj, putand gazdui simultan 30…

- In ultimii ani, Uber s-a extins considerabil. Astfel, Uber s-a gandit sa intoarca favorul si sa ajute oamenii sa calatoreasca in conditii mai "omenesti", noteaza Playtech. Uber are doua dimensiuni: intai, e o alternativa la taximetria clasica si o cale pentru diversi soferi sa castige bani,…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) le recomanda romanilor din Catalonia sa ramana in contact cu reprezentantii autoritatilor de la Bucuresti si sa semnaleze toate situatiile in care le-ar putea fi afectata propria securitate, in contextul recentelor evenimente din regiunea spaniola.…

- La doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, spitalele pentru pacientii care au suferit arsuri sunt lipsite de dotarile necesare si nu fac fata solicitarilor. La Iasi, Timisoara si Buzau, de exemplu, se lucreaza in conditii greu de imaginat. "Ca pe front", spune Theodor Stamate, seful Clinicii…

- Steve Wozniak a fondat Apple impreuna cu Steve Jobs si alaturi de-un al treilea om de care a uitat toata lumea. Patru decenii mai tarziu, Wozniak inca este intr-un garaj din Silicon Valley, scrie publicatia de specialitate Playtech. Steve Wozniak a venit in Romania si a venit ca un zeu. Este…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti, joi. Acesta se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu membri ai Executivului, potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei…

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a mers, marti, cu trenul de la Bucuresti la Deva si a decis sa il dea afara pe directorul CFR, pentru ca garnitura respectiva a intarziat 55 de minute si l-au nemultumit si conditiile din vagoane, desi vorbim de un tren InterRegio. Digi 24 relateaza…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, merge duminica la Londra, pentru a discuta cu ministrul de externe britanic, Boris Johnson, despre securitatea europeana si internationala. Melescanu va participa alaturi de alti ministri la o reuniune informala, la invitatia ministrului de externe…

- Premierul Mihai Tudose considera ca discutiile recente cu reprezentantii FMI au fost constructive. Acesta s-a intalnit in luna septembrie cu reprezentantii FMI si le-a reprosat ca au gresit doua prognozele, amenintandu-i ca inchide orice legatura cu Fondul daca va fi gresita si a treia. "O…

- Circulatia va fi restrictionata luni, intre orele 09,00 - 12,30, pe anumite perimetre ale strazilor Lipscani si Anghel Saligny din Capitala, pentru un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, ceremonialul va avea loc la Memorialul Victimelor…

- Anda Ancuta Macovei, directorul din cadrul ANAF retinut, joi, de DNA si acuzat ca ar fi cerut si primit mita de un milion de euro, a fost arestata pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Prahova si nu e defintiva. Avocatii lui Macovei au facut deja contestatie,…

- Banca Nationala a Romaniei a venit cu o replica dupa declaratiile taioase facute de Ion Tiriac in cursul zilei de miercuri. Institutia condusa de Mugur Isarescu precizeaza ca este dispusa sa cedeze Arenele BNR si ca se poarta negocieri in acest sens cu reprezentantii guvernului.…