Centru social pentru vârstnici în localitatea Biușa Grație proiectelor cu finanțare europeana, in comuna Benesat, localitatea Biușa, vor fi investiți in perioada urmatoare 400.000 de euro pentru inființarea unui Centru social de zi pentru persoanele varstnice. Prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020- Axa prioritara 8.1 – ”Investiții in infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducand inegalitațile in ceea ce privește starea de sanatate și promovand incluziunea sociala prin imbunatațirea accesului la serviciile sociale și culturale și de recreare, precum și trecerea de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

