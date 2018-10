Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele patru luni, medicii din centrele de permanenta nu au primit banii de la Casele Judetene de Asigurari in Sanatate pentru garzile facute, anunta Societatea Nationala de Medicina Familie (SNFM), precizand ca nu s-au alocat la timp fondurile necesare de la Ministerul Finanțelor, potrivit…

- Consiliul de Administratie al CNAS a aprobat modul de distribuire a sumei suplimentare de 25,1 milioane lei pentru finantarea activitatii centrelor de permanenta, bani care au fost alocati in acest scop din fondul de rezerva al Guvernului, printr-o Ordonanta de Urgenta (nr. 57/2018). Consiliul de Administratie…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind centrele de permanenta, in care medicii de familie acorda servicii medicale pacientilor din mediul rural, prin care a decis acordarea unei finantari suplimentare. Totodata, actul normativ prevede si posibilitatea infiintarii si desfiintarii acestor centre,…

- Centrele de permanenta sunt cabinete ale medicilor de familie cu program extins, gandite in special pentru orasele mici si zonele rurale, pentru ca oamenii sa nu mai ajunga la spitalele de urgenta pentru probleme medicale care pot fi tratate in cabinete.