Stiri pe aceeasi tema

- Cinci centre balneare din judetul Covasna, construite prin proiectul "Drumul apelor minerale", au fost vizitate anul trecut de peste 20.000 de turisti, iar administratorii acestora se asteapta ca numarul vizitatorilor sa creasca in urma punerii in functiune a unor camere saline. "Noutatea…

- Potrivit primarului stațiunii Covasna, Gyero Jozsef, turismul se afla pe o panta ascendenta, in orașul pe care in conduce, numarul vizitatorilor care se cazeaza in stațiune fiind in ușoara creștere. Faptul ca turismul din orașul Covasna urmeaza tendințe pozitive, se reflecta in incasarile Primariei,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- O echipa formata din zece jandarmi montani cu experienta va escalada, in cursul acestui an, mai multi munti din tara si din strainatate pentru a marca momente istorice importante ale Primului Razboi Mondial si ale Marii Uniri. Proiectul „O echipa. Un steag. Un ideal”, prin care a fost constituita Echipa…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Primaria Sfantu Gheorghe va relansa licitatia pentru restaurarea monumentului Ostasului Roman din municipiu, care se afla intr-o stare avansata de degradare, a declarat joi, primarul Antal Arpad. Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte de presa avand ca tema Centenarul Marii Uniri, ca procedurile…

- Viitorii antreprenori din Regiunea Centru au la dispoziție noi resurse, in valoare totala de aproape noua milioane lei, pentru a-și pune in practica inițiativele antreprenoriale. ADR Centru a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „StartUp Hub Centru”, proiect finanțat in cadrul Programului…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase mai mulți arbori au cazut pe DN11C intre localitațile Bixad și Turia. Drumul a fost inchis circulației rutiere incepand cu ora 00:30, iar in momentul de fața pompieri din cadrul Detașamentului de pompieri Sf. Gheorghe și Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervin…

- Comuna Vama Buzaului din judetul Brasov va deveni in acest an statiune turistica de interes local, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, primarul localitatii, Tiberiu Chirilas. El a spus ca acest lucru se va intampla cel mai probabil in luna mai, documentatia fiind depusa la Ministerul Turismului…

- Site-ul panoramic de promovare a potentialului natural, istoric si cultural al judetelor Covasna si Harghita, lansat in toamna anului 2010 de autoritatile locale, a fost completat cu cateva zeci de obiective printre care mori de apa, ateliere de turta dulce, castele si conace. Printre noutati se numara…

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Reabilitarea Cimitirului Eroilor din Sfantu Gheorghe, unde sunt inhumati ostasi din 12 tari cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, este unul dintre proiecte propuse a fi materializate in acest an, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, a declarat pentru AGERPRES, prefectul…

- Alexandra Pintrijel Hagiu, din Zabala, va lansa un nou curs de pictura pe sticla, in Covasna. Acesta va fi gratuit și se va adresa in special copiilor, carora și-a propus sa le insufle și sa le cultive dragostea pentru valorile romanești, pentru arta și pentru frumos, in general, dar și adulților și…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Finalizat in anul 2014, proiectul „Drumul apelor minerale” cuprinde cele mai bogate localitați in apa minerala din județul Covasna: Belin, Valcele, Olteni, Malnaș Bai și Hatuica. In cele cinci localitați au fost inființate centre de tratament cu apa minerala, saune și aparate pentru fitness. Cea mai…

- Un nou volum intitulat „Jertfa de seara”, a preotului Ioan Tamaș Delavalcele, care „vine sa-și incununeze opera scriitoriceasca cu o meditație filozofica asupra sensului vieții și a datoriilor lumești”, va fi lansat duminica, in zi de sarbatoare a Sfantului Ioan, la Valcele. Evenimentul va avea loc…

- Proiectul, ce se va derula pe o perioada de 7 ani, vizeaza dezvoltarea infrastructurii, dar și desfașurarea de programe ce urmaresc incluziunea sociala pentru locuitorii a trei zone defavorizate, din municipiul Sfantu Gheorghe. Asociația a fost inființata in luna octombrie 2017, cu scopul principal…

- „Radacinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce.” Pornind de la acest citat al lui Aristotel, voi povesti in randurile care urmeaza despre fericirea de a fi impreuna, uniți in sarbatoare, in credința, in iubire și recunoștința fața de cel care ne-a pastorit aproape 28 de ani, parintele paroh…

- Serviciile culturale și cele ce țin de petrecerea timpului liber sunt importante pentru comunitate, considera primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras. Acesta a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, cateva dintre rezultatele activitații instituțiilor culturale…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii cinci ani, Cercul de alergare „Gall Lajos” organizeaza ultima manifestare sportiva a anului 2017 – „ Alergarea Sfarsitului de An”, astazi, 28 decembrie. Alergarea va avea loc in Piața Libertații si pe aleile parcului Elisabeta, oricine doritor fiind binevenit sa se…

- Aproximativ 300 de elevi de la școli din Intorsura Buzaului, Sita Buzaului, Ciumernic, sunt implicați in proiectul educațional „Leru-i, Doamne, Ler”, derulat din 4 decembrie și pana in 25 decembrie, care cuprinde realizarea de podoabe specifice sarbatorilor de iarna, o expoziție de tablouri tematice,…

- Covasnenii pot sa transmita nominalizari in cadrul ediției de anul acesta a Premiului Mentor pentru Excelența, pana in data de 31 decembrie (a.c.). Premiul, constand intr-un trofeu, o diploma și suma de 8.000 de lei, este acordat profesorilor, antrenorilor care au descoperit și au lansat tinere talente…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…

- „Ziua de maine nu poate exista fara morala, fara credința, fara memorie. Cinismul, interesul ingust și lașitatea nu trebuie sa ne ocupe viața. Cele mai importante lucruri dobandinte dupa libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea.” Pornind de la aceste citate ale Regelui Mihai I al…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte…

- Deși sezonul competițional s-a incheiat pentru secțiile de Ju-Jitsu și Shotokan Karate-Do, din cadrul Clubului Sportiv „Show Time”, aceștia iși continua antrenamentele, cu aceeași seriozitate și dedicare, ca și pana acum. Ultima competiție a anului, Open Aquila Giurgiu, una din cele mai prestigioase…

- „Asta-i seara, seara sfanta, Se colinda și se canta, Domnului, Domn…” Nu era chiar seara ci doar amiaza zilei de duminica, 10 decembrie a.c., zi in care la Casa de Cultura din Tg. Secuiesc a avut loc al 2-lea spectacol de gala organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe, impreuna cu…

- Deși județul Covasna sta relativ bine atat la numarul de donatori, cat și la rezervele de sange, de aproximativ o saptamana, Centrul de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe se confrunta cu o lipsa a reactivilor, substanțele cu care se testeaza sangele donat. Problemele din sistemul sanitar romanesc…

- Castelul Peleș din Sinaia, reședința de suflet a regelui Mihai, a fost, miercuri, loc de pelerinaj pentru cei care l-au iubit pe fostul suveran, unii dintre ei venind special din alte județe pentru a așterne, cu lacrimi in ochi, cateva ganduri in cartea de condoleanțe care a fost deschisa aici in memoria…

- Conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a premiat, marti, cel mai „devotat voluntar” inscris in programul „Salvator din pasiune”, lansat anul trecut. Premiul i-a revenit doamnei Erika Raduly, care s-a facut remarcata datorita implicarii sale in numeroase actiuni,…

- 20 de dosare au fost depuse in cadrul ediției actuale a „Burselor Sfantu Gheorghe”, de catre elevi din clasele a XII-a, de la trei unitați de invațamant din municipiu. Din totalul dosarelor, opt au fost depuse de catre elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul”, zece, de elevi ai Colegiului Național…

- Conducerea Clubului Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe s-a raliat campaniei „O cutie plina de iubire”, initiata de suporterii echipei de fotbal, si a lansat un apel catre cetatenii municipiului de a sprijini aceasta actiune umanitara, ce are ca scop colectare de daruri de Craciun pentru copiii nevoiasi.…

- La 1 decembrie 2017 se implinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Romania. Pentru istoria noastra nationala, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezinta evenimentul cel mai important si semnifica implinirea idealului romanesc de a trai liber intr-un…

- Peste 140 de elevi și preșcolari de la unitați de invațamant din Sfantu Gheorghe au susținut ieri, la sala festiva a Liceului Tehnologic „Constantin Brancuși”, un spectacol dedicat Zilei Naționale a Romaniei și derulat sub genericul „Iubește-ți patria, copile”. Spectacolul face parte din proiectul omonim,…

- Un manual de educatie rutiera pentru biciclisti a fost editat de asociatia Turul Madar din Sfantu Gheorghe, care patroneaza si o scoala pentru ciclisti incepatori. Presedintele asociatiei, Furus Levente, a precizat, luni, ca manualul are rolul de a promova circulatia corecta pe drumurile publice, este…

- Sambata, 2 decembrie, va avea loc o noua ediție a Crosului „Moș Nicolae”, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, sub atenta organizare a Cercului de alergare Gall Lajos, din Sfantu Gheorghe. Așa cum ne-a obișnuit deja, Cercul de alergare Gall Lajos din Sfantu Gheorghe cu sprijinul Consiliului județean…

- Activitațile de extindere a Școlii Gimnaziale „Romulus Cioflec” și cele de construcție a gradiniței din Araci, continua, iar autoritațile locale spera ca acestea sa fie finalizate pana la inceputul anului viitor. Lucrari se desfașoara și la reabilitarea școlii din Hetea, sat aparținator comunei Valcele.…

- Polițiștii readuc in atenția cetațenilor cateva informații despre metoda de inșelaciune „Accidentul”, care constituie o sursa de imbogațire a escrocilor. Pentru inceput, trebuie precizat faptul ca, la nivelul județului Covasna, in cursul acestui an nu au fost sesizate inșelaciuni comise prin acest mod…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo pentru zonele montane, valabila in perioada 21 noiembrie ora 03:00 – 22 noiembrie ora 18:00, fenomenele vizate fiind ninsori moderate cantitativ și vant cu intensificari temporare ce va viscoli zapada. Astfel, pentru…

- Motto: „ Pamantul a degenerat; sunt semne ca lumea se apropie de sfarsit cu pasi repezi; coruptia a cuprins totul; copiii nu-si mai asculta parintii; fiecare doreste sa scrie o carte si sfarsitul e fara indoiala aparte” ( inscriptie asiriana, cca 2800 i.e.n.) O profetie veche de peste cinci milenii…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii rutieri aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in schimbul III, au identificat pe raza municipiului Sfantu Gheorghe, un taximetru care circula avand intervenții ilegale la aparatul de taxat. Conducatorul auto a fost identificat in persoana…

- Ce punem la mormant: Sfanta Cruce sau un stalp? Intrebarea aceasta am pus-o mai multor credinciosi din mai multe localitati unde am fost invitat la inmormantari. Am vazut cum in cimitirele catolice la romanii maghiarizati in loc de Sfanta Cruce era un stalp. Prin cele ce vor urma doresc sa clarific…

- In acest week-end a avut loc, la Cluj-Napoca, prima ediție a Cupei Transilvaniei Open Martial Arts, organizata de catre clubul sportiv Whooooo Istru. La aceasta au participat sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, Clubul Sportiv Samurai OPS, precum și de la Clubul Sportiv „Show Time”,…

- Museikon, noua secție muzeala a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, gazduieste marti, 14 noiembrie, de la ora 12.00, vernisajul expoziției fotodocumentare “Gara pe drumul Marii Uniri”. Expoziția este parte a unui proiect de promovare a patrimoniului cultural inițiat de Asociația “Dar Development”.…

- „Fiecare carte romaneasca este un luptator in mișcarea de renaștere naționala a romanilor din Basarabia si Bucovina”. – Grigore Vieru Acest mesaj aparut intr-un interviu in 1990 in revista „Tribuna” este valabil și acum dupa douazeci și șapte de ani, atat in unele localitați din…

- Liceenii (majori) si studentii cu varsta de cel mult 26 de ani sunt invitați sa se inscrie in proiectul „Parlamentul tinerilor”. Cei selectați vor avea șansa sa participe la o simulare a procesului decizional din cadrul Parlamentului Romaniei desfașurat pe grupuri politice, comisii parlamentare, precum…

- Primarul orașului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, situația lucrarilor de pe cele patru artere din oraș. „Vestea buna este ca așa cum ne-am propus, pana la sfarșitul lunii noiembrie, practic chiar un pic mai devreme, putem spune ca vom finaliza lucrarile…

- Regimul termic se va incadra, in general, in mediile normale ale perioadei la nivelul intregii țari, insa ploile vor fi din ce in ce mai prezente incepand din 8 noiembrie, in funcție de regiune, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 6 – 19 noiembrie,…

- Termenul pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite” a fost prelungit pana la data de 17 noiembrie 2017, informeaza Ministerul Apelor și Padurilor printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Banii…

- Un turneu internațional de fotbal pe teren redus va avea loc luni, 6 noiembrie, la Sfantu Gheorghe. La eveniment vor participa echipe din școli gimnaziale din municipiu, in cadrul „Olimpiadei Gimnaziilor”, dar și o echipa din Zirc (Ungaria). Turneul este organizat in sala de sport a Liceului Tehnologic…