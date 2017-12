Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI) in cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Japoniei care presupune infiintarea a 60 de centre in intreaga tara, dotate cu cate 28 de calculatoare…

- Institutia a realizat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni CETI in cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei", potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de catre reprezentantii MEN.…

- Centrele de excelenta vor selectate in cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei", conform MEN. Proiectul are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregatire si dezvoltare a elevilor din clasele IX -…

- Anunț de presa 27.12.2017 Proiectul “Reabilitarea și introducerea in circuitul turistic a bisericii reformate Aiud”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre PAROHIA REFORMATA AIUD și are o valoare totala de 16.243.847,00 lei, din care 15.880.998,00 lei reprezinta…

- Finalul de an aduce cu sine, alaturi de pregatirile de sarbatori, si o perioada a bilantului, in care privim in urma, rememoram clipele grele, orele frumoase, succesele, momentele de rascruce si bucurie care ne-au marcat existenta si ne-au lasat impresii puternice. Pentru Colegiul National…

- Magia Sarbatorii Nașterii lui Hristos și-a facut simțita prezența și in randul elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnaziala Emil Atanasiu Garoafa. Activitațile muzical - artistice tradiționale, un carnaval și o masa festiva, au marcat cu emoție și deosebita incantare momentul marii sarbatori…

- Campania de prevenire a violenței in familie ”Aripi Frante”, desfașurata de Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, in perioada februarie – decembrie 2017, se apropie de sfarșit. Activitațile informativ preventive desfașurate in doua licee satmarene – Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș” și…

- Temele pentru acasa sunt considerate utile și necesare pentru imbunatațirea invațarii, a fost concluzia generala in urma consultarii publice din perioada 7-20 noiembrie, organizata de Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei. Totusi, sunt si unele aspecte ce ar trebui imbunatatite.…

- Proiectului KUSANONE, implementat in cadrul Maternitatii Municipale nr. 2 si finantat de Ambasada Japoniei in Republica Moldova a fost finalizat, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei Chișinau.

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare publica, la nivel național, privind rolul temelor pentru acasa.

- In cadrul Proiectului catehetic „Hristos impartasit copiilor”, se va desfașura, la nivelul Patriarhiei Romane, deci și in Episcopia Maramureșului și Satmarului, Concursul National Cultural-Artistic „Unirea: libertate si unitate”. El se deruleaza sub egida „Anului omagial al unitatii de credinta si de…

- Ministerul Transporturilor organizeaza, joi, la solicitarea societatii civile, sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin al ministrului de resort privind introducerea in oferta tarifara a Metrorex a titlurilor comune de calatorie cu metroul si RATB. Potrivit organizatorilor, pe ordinea…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 8,3 miliarde de lei, cu 19,68% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MEN…

- "In cadrul primei etape a proiectului 'Connecting for children with autism', a fost creata platforma www.eduaba.ro, care integreaza prima aplicație integrata din Romania ce permite conectarea in timp real a membrilor echipei multidisciplinare implicate in terapia și recuperarea copiilor cu autism.…

- Municipiul Alba Iulia va beneficia, in cadrul Proiectului pilot „Smart City 2018”, de un Asistent Virtual pentru muzee. Soluția multimedia care creeaza iluzia unei persoane vii va pune in valoare expozițile și colecțiile istorice și va oferi turiștilor mesaje și informații coerente, promovand valorile…

- Comunicat de presa E vremea cititului! Pentru formarea obișnuinței de a citi și de a frecventa biblioteca publica, la Secția pentru Copii a Filialei Oprișani a Bibliotecii Municipale ”Teodor Murașanu”

- Ministerul pentru Românii de Pretutindeni da startul înscrierilor pentru a treia și ultima etapa de anul acesta a proiectului pilot „Descopera și Cunoaște România", care se va desfașura în perioada 8-10 decembrie 2017. Primele doua etape ale proiectului…

- Ministerul Educației Naționale a organizat marți, 14 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului, o conferința de lansare a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisa pentru toți”, care are ca scop abilitarea curriculara a 55.000 de cadre didactice din invațamantul primar și gimnazial. La eveniment…

- Trei adrese de internet stau la dispozitia elevilor, parintilor si cadrelor didactice, pentru a completa chestionare care au acelasi rol: de a evidentia, prin opinia fiecarui respondent, care este rolul temelor pentru acasa. Raspunsurile pot fi date pina lunea viitoare, 20 noiembrie. Ministerul Educatiei…

- ”Premiul de Excelența pentru promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, pe care l-am primit din partea organizatorilor, ma onoreaza, dar in egala masura ma determina sa intensific proiectele de promovare ale țarii noastre in UE. Suntem o țara care are cu ce se mandri și avem datoria sa aratam aceste…

- In perioada 6-8.11.2017, in cadrul Saptamanii Școala Altfel, Liceul cu Program Sportiv Suceava in parteneriat cu Asociația Județeana Sportul pentru Toți Suceava au derulat activitați specifice de informare a elevilor-sportivi cu privire la fenomenul dopajului. Aceste activitați stau sub umbrela proiectului…

- Papa Francisc a recunoscut ''virtuțile eroice'' ale papei Ioan Paul I (1912-1978), prima etapa din procesul de beatificare, a anunțat joi biroul de presa al Vaticanului, potrivit AFP. Jorge Bergoglio a semnat miercuri decretul prin care Albino Luciani devine oficial ''venerabil'' și…

- In cadrul Galei Asociației Muncipiilor din Romania, eveniment desfașurat sub inaltul patronaj al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, Municipiul Campia Turzii a fost nominalizat, alaturi de municipiile Braila și Satu Mare, pentru Premiul de Excelența in Promovarea și Susținerea Antreprenoriatului.…

- Ministerul Educației iși propune consolidarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unitaților de invațamant in vederea asigurarii condițiilor de siguranța, reabilitarea spațiilor de invațare pentru asigurarea condițiilor minime de funcționare, revizuirea și crearea unui cadru normativ al infrastructurii…

- In perioada 7 – 20 noiembrie 2017, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza consultare naționala, despre temele pentru acasa ale elevilor. Demersul se adreseaza actorilor educaționali din invațamantul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor…

- Municipiul Campia Turzii – nominalizat pentru Premiul de Excelența in promovarea și susținerea antreprenoriatului Luni, 6 septembrie 2017, in cadrul Galei Asociației Municipiilor din Romania, eveniment desfașurat sub

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a participat luni, la inaugurarea Scolii cu clasele I-IV din satul Grozavesti, comuna Corbii Mari, judetul Dambovita. Unitatea de invatamant, cu un efectiv de 122 de elevi si 7 cadre didactice, a fost reabilitata in cadrul Proiectului privind Reabilitarea…

- Centrul de pregatire a elevilor de gimnaziu capabili de performanța la matematica și informatica și-a deschis oficial porțile, sambata, 4 noiembrie. Evenimentul a avut loc in prezența elevilor, a parinților acestora și a inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, a inspectorului de matematica,…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 859 din 31 octombrie 2017, OMEN nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in invațamantul dual și in invațamantul profesional pentru anul școlar…

- „În acest moment, pe rolul DNA – Serviciul Teritorial Cluj se afla în lucru o cauza penala care are ca obiect modalitatea de implementara a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul județului Cluj. Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot…

- In data de 28 august, a fost semnat Contractul de finantare pentru proiectul “Schimba-ti viitorul! Dezvoltarea sociala si economica a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Campulung” depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 4 Incluziunea…

- La Liceul Tehnologic Odobesti se deruleaza, inca din iulie, proiectul privind invațamantul secundar ROSE, schema de Granturi pentru licee, intitulat ”Vreau sa invaț! – Școala este șansa mea”. Prin implementarea acestuia, conducerea liceului iși dorește reducerea abandonului scolar si creșterea ratei…

- V. S. Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a semnat ieri contractul de finanțare pentru continuarea proiectului privind managementul integrat al deșeurilor, aceasta noua etapa de implementare avand o valoare totala de 64.442.740,51 lei, din care asistența financiara nerambursabila…

- Elevii de clasa a V-a pasionați de matematica și informatica se pot inscrie la Centrul de excelența. Elevii se pot inscrie completand un formular, disponibil pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ), http://isjvn.vn.edu.ro/, secțiunea noutați. Potrivit profesoarei Cornelia…

- Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat, marți seara, un numar de 6.840 de firme bucureștene, in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia celei de-a XXIV-a ediții a Topului Firmelor bucureștene, Agenția Naționala de Presa AGERPRES fiind distinsa cu unul dintre premiile…

- In Amfiteatrul II, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir a avut loc lansarea proiectului „Viitorul incepe azi”, proiect prezentat de catre directorul unitații școlare, profesoara Ionela Cozmescu. Obiectivul general in conformitate cu tinta strategica din Proiectul de dezvoltare institutionala…

- In perioada 12-14 octombrie si 27-28 octombrie se deruleaza seria de actiuni „Cadet pentru o zi”, organizata de Ministerul Apararii Nationale, in colegiile militare liceale din Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc si Craiova, dar si la Academia Navala “Mircea cel Batran” din Constanta.

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa de limitare a conținutului de acizi grași trans-nesaturați in alimente , responsabili de bolile cardiovasculare, dar și accidente vascular cerebrale, diabet zaharat, obezitate, neoplazii și Alzheimer. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional…

- Tineri voluntari din Italia, Spania, Grecia și Franța vor face un stagiu de voluntariat de șapte luni in județul Vrancea, in perioada 1 noiembrie 2017 – 30 iunie 2018, in cadrul unui nou proiect al Asociației „Voluntariat pentru Viața”. Proiectul, intitulat „Share Voluntereeng”, va fi derulat in Marașești,…

- Este vorba despre proiectul cu titlul: „ȘANSA TA, ACCES LA SUCCES”,PROIECT PRIVIND INVAȚAMANTUL SECUNDAR (ROSE), GRANTURI PENTRU LICEE finanțat cu suma de 70000 euro/ 315035 lei, proiect care se va derula pe parcursul a patru ani. Obiectivul general al proiectului este: cresterea motivatiei elevilor…

- Procesul de modernizare a echipamentelor medicale din Unitatea de primiri Urgențe și Secția Clinica Anestezie Terapie Intensiva din cadrul SCJU Sibiu e o CERTITUDINE. La prezentul continuu. Read More...

- Peste 300.000 de ghiozdane vor fi oferite elevilor defavorizati, iar peste 51.000 de rechizite vor ajunge la prescolari, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Cererea de finanțare depusa de Ministerul Educației…

- In cadrul proiectului „Trecutul = Identitate + Viitor”, in perioada 26 septembrie – 30 septembrie 2017, echipa de elevi voluntari de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj, imparțita in mai multe grupe, a conceput și realizat un pliant, un afiș și un film cu informații despre Turnul…