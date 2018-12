Centralismul e antinaţional Functionam intr-o paradigma administrativa nefunctionala, fundata pe o viziune autoritara, fiindca in chestiunile majore ale dezvoltarii comunitatilor locale, oraselor sau regiunilor se decide „la centru". Intr-un mod destul de limpede, democratia si centralismul sunt in contradictie. Edili alesi prin vot democratic, avand in spate un mandat primit din partea comunitatilor pe anumite programe, sunt blocati de vointa centrului, care conditioneaza, i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bani pentru refinanțarea creditelor existente, dar și un imprumut de 100 de milioane de lei, pentru susținerea „dezvoltarii durabile a municipiului Timișoara”. Sunt planurile primarului Nicolae Robu, care vrea ca municipalitatea sa se imprumute cu peste 213 milioane de lei. The post Moștenire pentru…

- Bani pentru refinanțarea creditelor existente, dar și un imprumut de 100 de milioane de lei, pentru susținerea „dezvoltarii durabile a municipiului Timișoara”. Sunt planurile primarului Nicolae Robu, care vrea ca municipalitatea sa se imprumute cu peste 213 milioane de lei. The post Moștenire catre…

- Interesul cetatenilor pentru implicarea in viata publica si administrativa a comunitatilor locale este scazut. Aceasta denota ca populatia nu cunoaste despre importanta participarii in activitatile si deciziile administratiei publice locale. Pe de alta parte, nici autoritatile publice locale nu stimuleaza…

- Senatorul Dan Manoliu, vicepresedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara tarii, a participat / la invitatia presedintelui Federatiei Organizatiilor Romanesti din Italia – FORI – Rares Cristea si a presedintelui Asociatiei Social Culturale „Romania Unita”, Mihaela Circeag /, la o intrevedere…

- Fundatia Kronospan anunta lansarea concursului de proiecte T Zero. Concursul se adreseaza institutiilor de invatamant, asociatiilor si fundatiilor, precum si companiilor care doresc sa se implice in dezvoltarea comunitatii locale. In cadrul concursului pot fi inscrise proiecte prin care se identifica…

- Ministerul german de Finante a negat informatiile publicate in Sueddeutsche Zeitung conform carora guvernul federal ar planui sa le ofere landurilor si comunitatilor locale mai mult de 15 miliarde de euro pentru finantarea integrarii refugiatilor, informeaza marti dpa. "Informatiile din…

- Primarii celor patru mari orașe din vestul țarii și-au dat mana și au constituit o alianța care iși propune sa le interconecteze prin autostrazi și linii ferate de mare viteza. Pentru viitoarele proiecte, cele patru municipii vor sa acceseze finanțari direct de la Bruxelles. “Noi, Nicolae Robu, Gheorghe…

- O delegatie de primari din regiunea La Rioja – Spania si alti oficiali spanioli au participat la o intalnire de lucru la Consiliul Judetean Buzau. Printre invitati s-a numarat si Aurel Truta, primul roman ales primar al unei localitati din Spania.