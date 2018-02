Stiri pe aceeasi tema

- Centralele termice de apartament cunosc o utilizare mai intensa in perioadele cu temperaturi scazute, ca parte a nevoii de a acoperi un necesar mai mare de caldura. Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, in sezonul rece utilizatorii sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta…

- Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani, din judetul Suceava. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 40. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat bugetul prin care va fi subvenționata partial sau integral chiria pentru victimele violentei domestice si persoanelor cu venituri mici. Astfel, Clujul va subvenționa cu sume cuprinse între 900 si 1.400 de lei chiria pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Jocurile Olimpice sunt aduse de Eurosport la UPC România, care a lansat în grila de televiziune digitala trei canale suplimentare, Eurosport 3, Eurosport 4 și Eurosport 5, pe durata competiției din PyeongChang 2018. Astfel, clienții UPC se vor putea bucura de experiența completa a celei…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- In situatii exceptionale se poate actiona exceptional. O ocazie pe care PNL o pierde cu gratie. PNL incepe sa semene cu zambetul lui Ludovic Orban, acel zambet cu gura inchisa, cu colturile buzelor ridicate in sus. Ca in mastile de teatru. Una rade, alta plange. Depinde doar de linia gurii. Daca ar…

- O familie din Sacele s-a intoxicat cu monoxid de carbon, printre victime fiind și doi copii de 3, respectiv 6 ani. Un numar de patru persoane, intre care doi copii, membri ai aceleiasi familii din Sacele, au ajuns la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.…

- O femeie de 55 de ani din localitatea Sangerei Noi, raionul Sangerei, s-a stins din viata in noaptea de 1 februarie. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, emis de soba defecta din locuinta sa.

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a anuntat, vineri, ca lotul pentru PyeongChang nu mai este format din 25 de sportivi, ci din 26, Maria Marinela Mazilu si Alexandra Ianculescu fiind incluse pe lista, iar schiorul Ioan Valeriu Achiriloaie iesind de pe lista, dupa finalizarea procesului de…

- Romania va fi reprezentata in final de 26 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, in loc de 25 de sportivi, cum fusese anuntat initial, a precizat vineri Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR). In urma finalizarii procesului de calificare si de realocare a locurilor…

- Sase copii, elevi in clasa a IV-a in cadrul Scolii Generale din comuna prahoveana Salciile au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta dupa ce li s-a facut rau in clasa. Se pare ca este vorba despre o intoxicatie cu monoxid de carbon. ISU Prahova s-a deplasat la Salciile cu ambulanta SMURD si cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Jozsef Szabo, membru fondator al Societatii Ornitologice Romane (SOR), se afla pe Olt alaturi de directorul de conservare al SOR, Ciprian Fantana, si alti doi ornitologi - Pal Lajos si Simo Imre, la Numaratoarea de Iarna a Pasarilor Acvatice, primul mare proiect ornitologic al fiecarui inceput de an.…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Producatorul german de piese si accesorii auto Wielputz a semnat, miercuri, un contract de inchiriere a 30.000 de metri in Parcul High Industria Park Craiova, nemtii urmand sa investeasca 10 milioane de euro. Vor fi create 500 de noi locuri de munca, transmite MEDIAFAX. Contractului de inchiriere…

- Iarna si-a intrat in drepturi, iar zapada si poleiul au creat probleme pe soselele din tara. Mai multe drumuri nationale au fost inchise sau restrictionate, iar unii soferi care s-au aventurat nepregatiti au fost nevoiti sa opreasca pe drepta.

- Castelul Bran, unul din cele mai cunoscute obiective turistice romanesti pe plan global, a atras anul trecut 835.116 de vizitatori platitori de bilete, la care se adauga gratuitatile si participantii la evenimentele publice si private, astfel ca in total un milion de oameni au trecut pragul castelului,…

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A

- Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetațeni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hașemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea. Reprezentanții misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu sprijinul…

- Revolutia democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat. Polonia urmeaza acum acelasi curs.

- Siguranta romanilor, oriunde s-ar afla acestia, constituie prioritatea Politiei Romane! Din aceste considerente, si in aceasta iarna, politistii romani actioneaza impreuna cu politistii bulgari in statiunea montana Bansko din Bulgaria, pentru a oferi posibilitatea turistilor romani sa se adreseze direct…

- Interesul tuturor este de a asigura nivelul optim de confort termic in locuința, mai ales pe timp de iarna cand temperaturile scazute pot crea un disconfort major. Cei care inca nu dispun de un sistem inteligent de incalzire ar trebui sa se orienteze cat mai rapid dupa o soluție in acest sens intrucat…

- La fel ca in Romania si in Israel mai multe mii de oameni au manifestat sambata seara la Tel Aviv pentru a protesta fata de ceea ce ei denunta drept coruptia guvernului, transmite AFP. De retinut ca si la Bucuresti mii de oameni se intalnesc in acelasi timp pentru a denunta coruptia politicienilor din…

- Craciunul este, probabil, cea mai asteptata sarbatoare si perioada a anului. Desi se celebreaza doar 3 zile, toata luna decembrie sta sub semnul Craciunului. Cadouri, intalniri cu cei dragi, familie, prieteni, buna dispozitie, poate si impacare sau momente de meditatie. Dar ce ar fi Craciunul fara cel…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a criticat joi votul din parlamentul de la Bucuresti privind modificarea legilor justitiei, estimand ca „independenta justitiei din Romania este in pericol”, releva un comunicat de presa al PPE.

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Apropierea Sarbatorilor de Iarna readuce in tara multi dintre cetatenii romani aflati in strainatate, pentru a si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa si petreaca zilele de vacanta in Romania.Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere…

- Desi suntem in plina iarna, specialistii fac prognoze pentru vara viitoare. Se anunta caldura torida si seceta prelungita, ceea ce ar trebui sa-i determine pe agricultori sa-si adapteze tehnologiile, folosind hibrizi sau soiuri care sa reziste la vremea extrema.

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Cinci alimente care impiedica aparitia cancerului Aceste cinci alimente impiedica aparitia celulelor de cancer, oprindu-le sa se mai hraneasca. 1. Afine si zmeura - Sunt eficiente în special în cazurile de cancer ovarian. Lupta eficient cu stresul oxidativ. 2. ....…

- Romania se situeaza pe locul al doilea in topul cheltuielilor din perioada sarbatorilor de iarna, urmand sa aloce 31.9% din veniturile lunare, aproximativ 280 euro. Așadar, romanii iubesc Craciunul.

- Nu au apa, curent, caldura. Prin geamurile sparte suiera vantul naprasnic de iarna. Inca un pic si zapada le “inghite” acoperisurile. N-au mai coborat “la oras” de zeci de ani si sunt la kilometri departare de cel mai apropiat vecin. Pentru copiii de aici o ciocolata sau o jucarie reprezinta lumea intreaga,…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting: precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant…

- Senatorul PMP, Cristian Lungu, se arata ingrijorat de situația actuala prin care trece Romania – criza naționala de forța de munca. “Este un fenomen. Suntem tot mai puțini, și tot mai puțin pregatiți, iar fenomenul se acutizeaza an de an. Romania este o țara tot mai depopulata: ne pleaca tinerii,…

- Anotimpurile se succed cu repeziciune, iar de multe ori conștientizam abia tarziu lucrurile de care avem nevoie. Mergand pe ideea de a ne construi vara sanie și iarna car, vom incerca mereu sa ne aprovizionam din timp cu produsele necesare gospodariilor noastre. In acest sezon, Shop-einstal.ro vine…

- Consilierul personal al managerului Complexului Energetic Oltenia, Ion Rușeț, da asigurari ca cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania va face fața și iarna asta. Unii politicieni s-au intrebat daca CEO va face fața cererii mare de energie și daca termocentralele…

- UPDATE: In urma cercetarilor efectuate de politisti si a declaratiilor date de rudele celor doua victime, s-a stabilit ca tinerii nu sunt frati ci doar prieteni apropiati. Aseara tanarul de 17 ani a ramas peste noapte sa doarma la prietenul sau. Au facut focul in soba, dar din nefericirea soba avea…