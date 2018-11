Centrală pe gaz la Mintia Romgaz și-a anunțat intenția de a realiza o centrala pe gaze la Mintia. Aceasta ar urma sa fie funcționala in anul 2023. Oficialii de la Romgaz au stabilit data exacta a punerii in funcțiune și anume 31 august 2023. „Deja este incheiat studiul de prefezabilitate si am lansat licitatia pentru studiul de fezabilitate tehnic si conceptual. Mi-as dori sa incepem fizic acest proiect in anul 2019. Chiar daca proiectul ar incepe in ianuarie – mijlocul anului 2020, termenul de finalizare pe care l-am facut impreuna cu specialistii ar fi 31 august 2023”, a declarat Adrian Volintiru, seful Romgaz. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

