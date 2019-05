Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Armatei Romane au anuntat, joi, 23 mai, cu o ora inainte de inceperea festivitatilor dedicate aniversarii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand si a Reginei Maria in Oradea, ca nu mai participa la festivitati, viceprimarul Oradei sustinand ca Armatei Romane, care confirmase prezenta,…

- Principele Radu al Romaniei a participat, joi, la vernisajul celor doua expozitii dedicate Regelui Ferdinand, respectiv Reginei Maria, la implinirea a 100 de ani de la vizita cuplului regal in Oradea, organizate de Muzeul Orasului Oradea in Cetatea medievala. "As vrea sa va transmit intreaga…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea i-a transmis, luni, premierului Viorica Dancila, o scrisoare deschisa in care solicita intervenția Guvernului pentru soluționarea situației privind indepartarea monumentului ecvestru al domnitorului Mihai Viteazul din Piața Unirii din Oradea. Scrisoarea este insoțita…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a transmis, luni, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila prin care cere solutionarea situatiei privind indepartarea monumentului ecvestru al domnitorului Mihai Viteazul din Piata Unirii din Oradea. Potrivit unui comunicat al UNPR transmis AGERPRES, formatiunea…

- Potrivit unui comunicat al UNPR transmis AGERPRES, formatiunea politica solicita repunerea "de urgenta" a statuii marelui voievod pe locul unde a amplasata. "Primarul municipiului Oradea a decis si a pus in aplicare decizia de indepartare a monumentului, edificat prin contributii proprii ale…

- Coroana de oțel, sceptrul și mantia Regelui Ferdinand vor fi expuse la Primarie, in cadrul unei saptamani a regalitații, organizate cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria in Oradea.

- Șerban Nicolae a postat, pe pagina sa de Facebook, cateva versuri din poezia ''Capul De la Torda'' de Adrian Paunescu. "Nu mai acuzați strainii,Ca ne taie domnitorii,"Sunt autohtoni spurcații.Baștinași sunt tradatorii. Nici trecutul nu le scapa,Și istoria e-o țintaPentru…

- Mantia, sceptrul si coroana de otel ale Regelui Ferdinand vor fi aduse la Oradea, in urmatoarele zile, in cadrul unei expozitii speciale, dedicata vizitei istorice la Oradea, din urma cu un secol, a Regelui Ferdinand si a Reginei Maria.