Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 noiembrie 2018, incepand cu ora 18.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din Municipiul Carei a avut loc un dublu eveniment de excepție care a constat in doua concerte memorabile: incepand cu ora 18.00 a avut loc Concertul simfonic omagial susținut de Trio Consonantia din Satu Mare, iar…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi marcata sambata, 1 Decembrie, si in municipiul Baia Mare. Daca in 2017 publicul a putut vedea si tehnica de lupta si echipamentele din dotarea structurilor militare, anul acesta ele nu vor mai fi prezente la parada deoarece au fost dislocate in Alba Iulia, potrivit reprezentantilor…

- 400 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 5 Piatra Neamț, alaturi de profesori și parinți, s-au adunat pe terenul de sport, intr-un flash-mob tricolor și apoi s-au prins in Hora Unirii. Activitatea de astazi, 28 noiembrie, a fost dedicata Centenarului Marii Uniri și a inceput așa cum a fost programata,…

- Președintele Klaus Iohannis este singurul dintre reprezentantii de la cel mai inalt nivel ai Statului Roman care a confirmat participarea la manifestarile dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri la Alba Iulia. Acesta va sta circa 2 ore la Alba Iulia. Klaus Iohannis va ajunge la Aba Iulia in jurul…

- Student in ultimul an la Academia de Muzica ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca si originar din Pitesti, Andrei Tase (22 ani) a compus un imn dedicat Centenarului Marii Uniri, intitulat ”La Multi Ani, Romania!”. Compozitia a fost deja cantata la doua concerte in aceasta toamna si a realizat inclusiv o versiune…

- Saptamana trecuta, salvamontiștii și jandarmii zarneșteni, impreuna cu reprezentanți ai Administrației Parcului Național Piatra Craiului, au montat o placa dedicata Centenarului Marii Uniri, pe Varful La Om din masivul Piatra Craiului (2.238 m). Placa a fost montata in locul in care, inainte de Marea…

- Biblioteca Județeana ,,Marin Preda” Teleorman va organiza, in saptamana 15-21 octombrie 2018, o serie de activitați dedicate Centenarului Marii Uniri. Luni, 15 octombrie 2018, incepand cu ora 10,00, va avea loc activitatea culturala „Mandru ca sunt roman”. Poeta Daniela Harabagiu, elevi ai Școlii Gimnaziale…

- Un roman a dus steagul național pe cel mai inalt varf din Orientul Mijlociu. Tanarul Cosmin Cristal este din Neamț și a vrut ca steagul Romaniei sa ajunga pe cel mai inalt vulcan din Asia, situat la 5609 metri. Vezi galeria foto + 4 + 4 „Mandru sa duc steagul Romaniei pe cel mai inalt munte din Orientul…