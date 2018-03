Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de protest fata de legea salarizarii si gestionarea Centenarului a fost demarata de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR), iar cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, angajatii institutiilor isi vor exprima nemultumirile sub sloganul „Noapte in muzee, in anul Centenarului”.…

- In contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, Universitatea de Vest din Timișoara inițiaza o noua serie de conferințe, susținute de personalitați care au facut sau fac parte din Guvernul Romaniei. Primul invitat este Cristian Diaconescu.

- Prima conferința din seria propusa de cei de la UVT va fi susținuta de Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției și ministru de Externe in mai multe formule guvernamentale. El va prezenta un bilanț al activitații sale și ii așteapta pe timișorenii la un dialog diplomatic, cultural și…

- O premiera binevenita in educația romaneasca a prins contur la Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați. Sportul minții, șahul, a devenit specializare de sine statatoare, pentru prima data la o universitate din Romania....

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani, conform News.ro. In jurul orei 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Cel care a sunat era un ingrijitor. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a constat decesul.Politia…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a spus, joi seara, la emisiunea "Romania 9” difuzata de TVR 1, ca a fost "paralizat” de unele proiecte dedicate Centenarului pe care le-a gasit in minister, intre care s-au numarat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotica si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- Proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor, a declarat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul dezbaterii "Romania la Centenar", organizata de Administratia Prezidentiala. "Romania pe care ne-o dorim nu poate exista in lipsa…

- O delegație a județului Maramureș prezenta in Panevezys, la celebrarea centenarului independenței Lituaniei Lituania sarbatorește anul acesta 100 de ani de la declararea independenței țarii. Cu 100 de ani in urma, in 16 februarie, a fost semnat Actul de Independența al Lituaniei, restabilindu-se statul…

- MANIFESTARE CARP Barlad impreuna cu Primaria si Consiliul Local Municipal Barlad, Protopopiatul Barlad, Garnizoana Barlad, Primaria Biesti si Universitatea de Stat din Moldova, vor comemora marti, 27 martie, pe lt. col. Gheorghe Andronachi – unul dintre eroii Unirii Basarabiei cu Romania. Acesta a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la dezbaterea "Romania la Centenar", organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. "La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, presedintele Romaniei si participantii la dezbatere vor discuta despre viziunea…

- Autoritațile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica și dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitații acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle și cateva zeci de primari din Republica…

- Ministrul Culturii vrea sa aduca in Romania marile studiouri de producție de la Hollywood. O prima intalnire a avut loc intre George Ivașcu și reprezentantii Universal Studios. Ministrul Culturii a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Universal Studios pentru a-i convinge pe americani sa faca filme…

- Ovidiu Neculai Avadanei, student al Facultatii de Matematica de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC), a obtinut trofeul Olimpiadei Sud-Est Europeana de Matematica (SEEMOUS), la care au participat studenti din 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania,…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Romania pastreaza tema centenarului si pune in valoare componenta de turism cultural la ITB (Internationale Tourismus Borse) Berlin, care se desfasoara in capitala Germaniei in perioada 7 - 11 martie 2018. "Standul Ministerului Turismului din cadrul Targului de Turism de la Berlin este unul dintre punctele…

- Rusia a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard, cu efect de planor, anunta duminica agentia RIA, preluata de Xinhua. "E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia…

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de studiu."Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe…

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- In perioada 1-7 martie, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți vor fi susținute recitaluri ale unor artiști consacrați din Republica Moldova, Romania, Franța, Germania și Lituania.

- Handbalistele de la CS Dacia Mioveni 2012 au efectuat o repetitie perfecta inaintea duelului judetean cu formatia FC Arges. Fetele pregatite de campioanele Hutupan si Amariei au trecut cu scorul de 32 – 24 de gruparea CS Universitatea de Vest Timisoara. Meciul a fost echilibratpe parcursul primelor…

- Partida a fost deosebit de echilibrata si a fost decisa intr-un final dramatic, la ultima faza de atac a gazdelor, la care arbitrii au acordat o lovitura de la sapte metri, in ultimele secunde. Lovitura a fost transformata si ACS Olimpic a castigat astfel meciul „pe linia de sosire”.…

- Un copil a fost ranit la cel mai mare parc de distracții acvatic din România. Incidentul a avut loc la Therme, complexul cu apa termala din apropierea Bucureștiului. Copilul de 8 ani s-a dat pe unul dintre toboganele complexului și s-a izbit de marginea tubului.…

- Constantin (71 ani) si Mihai (66 ani), doi profesori universitari care traiesc in Occident, sunt ultimii Brancoveni nascuti in Romania. Ei au venit pe lume in anii ’40 ai secolului trecut si au copilarit intr-un Bucuresti stalinist, avand tatal in inchisoare si mama permanent supravegheata de Securitate.…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul organizeaza, pe data de 23 februarie, incepand cu ora 11.00, Conferinta omagiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare, Stiinta”. Evenimentul va marca cei 180 de ani de la nasterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - academician, enciclopedist, jurist,…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Un Protocol de cercetare stiintifica in domeniul medical a fost semnat de Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad si Asociatia Medicilor si Farmacistilor Palestinieni din Romania. Conducerea Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, reprezentata de prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Universitatea de Vest Timisoara investeste un milion de lei pentru crearea unui centru de invatare al carui scop este reducerea riscului de abandon universitar in primul an de studiu. Instituția a caștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub UVT”,…

- Fostul presedinte al COSR, Octavian Morariu, in prezent membru al Comitetului Olimpic International, a declarat, miercuri, ca sporturile de iarna sunt dificile si ca fara investitii consecvente, Romania nu poate obtine performante.

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza o serie de evenimente dedicate Centenarului, dar utile pentru studenți, in anul 2018, o parte dintre acestea fiind publicate intr-un proiect de hotarare din ședința extraordinara de joi a Consiliului Județean Alba deoarece pentru realizarea…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- Celebrul istoric și filozov Neagu Djuvara a murit, joi, 25 ianuarie 2018, la vârsta de 101 ani. El obișnuia sa își serbeze ziua de naștere de doua ori, pe 18 august pe calendarul vechi si pe 31 august conform noului calendar.Istoricul a murit la spital, unde era internat…

- Biblioteca Județeana din Timiș va emite, in fiecare luna a anului, cate un semn distinct care va ilustra, sub genericul Romania100, semnificația istorica a Marii Uniri. Centenarul este serbat și prin lansarea albumului și a antologiei Festivalului Internațional de Literatura LitVest, ambele intitulate…

- Muzeul National Cotroceni organizeaza marti, 23 ianuarie, de la ora 18,00, prima intalnire din cadrul programului "Conversatii la muzeu". Intitulata "Captivitatea esteticului, intre zidurile istoriei si presiunile politice. O fatalitate?", conferinta de debut va fi sustinuta de criticul si istoricul…

- Presa din Occident acorda spații ample manifestațiilor de astazi din Romania. Televiziunea Euronews a anunțat chiar ca va transmite tot evenimentul live. O țara dezincrimineaza coruptia”, scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat, vineri, un articol dedicat acestui eveniment. „Romania…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca este necesara o mai buna clarificare a contributiei politicilor publice in fructificarea potentialului uman, in principal prin educatie si dezvoltare culturala, aratand ca o "treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana…

- Campioana Romaniei la volei masculin a inceput anul cu o victorie facila. Volei Municipal Zalau a dispus sambata seara cu scorul de 3 – 0 de “lanterna rosie” a clasamentului, Universitatea de Vest Timisoara. Voleibalistii pregatiti de Marian Constantin au avut nevoie de o ora si sase minute pentru a…

- Emilia Emanuela Tanase, singura absolventa din Teleorman care a reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat in 2017 a ales sa studieze Marketing Digital in Marea Britanie la Universitatea din Coventry.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri seara ca 2018 este "un an simbol", in care romanii ar trebui sa fie "stransi in jurul acelorasi idealuri comune", pentru a dezvolta Romania. "2018 este un an simbol, este anul Centenarului. (...) Daca toti am intelege acelasi lucru din acest simbol…

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Dupa despartile de Valentin Cretu si, probabil, Catalin Straton, ACS Poli a mers in cantonamentul de la Poiana Brasov si fara golgheterul Alexandru Munteanu. Fotbalistul venit de la Medias nu are insa ganduri de plecare si a primit o veste buna de la timisoareni. Clubul a gasit resurse pentru recuperarea…

- Primarul din Baicoi declara ca doctorița filmata in timp ce refuza internarea unui pacient nu este angajat al Spitalului Orasenesc Baicoi, avand doar un contract de colaborare pentru efectuarea unor garzi. Acesta spunea ca s-a dispus o ancheta și se va intrerupe colaborarea. Totodata, a spus ca exista…

- Liderii celor 3 formatiuni politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind autonomia regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala, care ar trebui discutate in 2018 si ”codificate” din punct de vedere legislativ, prin amendarea Constitutiei. …