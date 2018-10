Stiri pe aceeasi tema

- Personalitatea generalului francez Henri Mathias Berthelot, contributia sa la izbanda Armatei Romane in Primul Razboi Mondial, ca premisa pentru constituirea Romaniei Mari, dar si aspecte mai putin cunoscute ale vietii sale in zona Tarii Hategului au constituit doar cateva dintre temele lucrarilor…

- Un foc de arma a fost tras, in timpul nopții de miercuri spre joi, asupra unui tren de persoane care circula de la Timișoara la Reșița, iar o alica a patruns prin geam, in compartiment. Potrivit anchetatorilor, nu au fost persoane ranite. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție…

- Un accident in urma caruia au rezultat doua victime a avut loc miercuri dimineata in Rediu. Un Logan, de culoare galbena, a intrat intr-un sant. La fata locului a intervenit un echipaj de Politie si unul de la SMURD. Traficul in zona a fost blocat cateva zeci de minute in sir.

- Guvernul Statelor Unite ale Americii nu comenteaza opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetateni americani, precizeaza purtatorul de cuvant al Ambasadei SUA la Bucuresti, Donald L. Caroll, cu referire...

- Decoperirea cocainei in fructele aduse din Costa Rica a fost facuta in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza AFP. Fructele de ananas au fost 'complet golite si umplute cu cilindri compacti de cocaina', cantarind intre 800 grame si un kilogram, 'acoperiti cu un strat de…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca numarul mare de procurori si judecatori care au dosare la DNA se explica prin faptul ca diversi inculpati au depus plangere impotriva magistratilor iar in urma fiecarui denunt a fost necesara declansarea unei anchete - VEZI AICI STATISTICA INSPECȚIEI…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat 33 de persoane avand cetatenie irakiana, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui TIR. In dimineata zilei de 25.08.2018, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac,…

- Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare si inscrisuri au fost ridicate de politisti, in urma a 60 de perchezitii domiciliare, efectuate in 11 judete si in Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor…