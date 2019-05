Stiri pe aceeasi tema

- Principele Radu va reface, marti, drumul parcurs in urma cu 100 de ani, in Tara Motilor, de catre Regele Ferdinand impreuna cu Regina Maria. "Marti, 28 mai 2019, Alteta Sa Regala Principele Radu va vizita judetul Alba, orasele Baia de Aries, Campeni, Abrud si comunele Avram Iancu si Lupsa,…

- Primul eveniment al zilei de 23 mai a fost cel din Cetate. In prezenta Pricipelui Radu al Romaniei, joi au fost vernisate la Muzeul orasului Oradea – Complex culural expozitiile „100 de ani de la vizita familiei regale la Oradea” și „Regina Maria, un veac de inspirație”. Inaugurarea…

- Arhivele Naționale, Universitatea din Oradea, Muzeul Țarii Crișurilor Oradea, cu sprijinul Transgaz și Țuca Zbarcea & Asociații, prin proiectul realizat impreuna, „Saecularia – Centenar Romania”, ofera oradenilor un eveniment deosebit, intitulat „Salutul Suveranilor – rememorarea…

- Familia Regala, alaturi de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Romane, istorici, autoritați locale și naționale va participa, in perioada 27-28 mai, la Centenarul primei vizite in Muntii Apuseni. La Campeni, Abrud și Baia de Arieș se fac ultimele pregatiri pentru vizita Familiei Regale in Munții Apuseni.…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, P.F. Daniel, a transmis urmatoarea scrisoare deschisa Majestatii Sale MARGARETA: Majestatii Sale MARGARETA, Custodele Coroanei romane Majestatea Voastra, Hristos a inviat! Cu deosebita bucurie si stima, la sarbatoarea Zilei Nationale a Regalitatii, adresam intregii…

- Un pod de fier din orasul Campeni, Capitala Tarii Motilor, ”implineste” 100 de ani in luna mai 2019. Podul a fost inaugurat in 1919 de Regele Ferdinand si Regina Maria, dar nu este monument istoric. Un grup de initiativa local militeaza pentru salvarea podului ”Regele Ferdinand” din Campeni.

- Autor: Stelian ȚURLEA Un jurnal prin care putem fi martori ai unor momente fundamentale din istoria Romaniei interbelice. Gheorghe Athanasescu ( 1880 - 1966 ) s-a remarcat in Marele Razboi, in timpul campaniei din 1919, impotriva regimului bolșevic maghiar al lui Bela Kun, a fost decorat cu Ordinul…