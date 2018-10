Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment inalțator dedicat memoriei lui Iuliu Maniu, a avut loc astazi, 26 octombrie 2018, in Baia Mare. Monumentul comemorativ Iuliu Maniu a fost dezvelit intr-un cadru solemn de PS Vasile Bizau, episcop eparhial al Maramureșului și Ioan Alin Stoica, președintele Asociației salajenilor din Maramureș…

- In 23 noiembrie 2018, la Zalau se strang fonduri pentru finalizarea reabilitarii Casei Memoriale "Iuliu Maniu" din Badacin. Scopul ambitios al Clubului Rotary din localitate: "finalizarea acestei case simbol pentru istoria Marii Uniri trebuie sa aiba loc acum, de Centenar"! ...

- In municipiul Baia Mare va avea loc vineri, 26 octombrie 2018, un important evenimente dedicat sarbatoririi Centenarului și anume dezvelirea monumentului comemorativ “Iuliu Maniu”, amplasat in centrul orașului, in parcul de langa Catedrala greco-catolica “Sfanta Maria”. Evenimentul este organizat de…

- Societatea cultural patriotica Avram Iancu Oradea, Asociatia Nationala a cadrelor militare in rezerva filiala Bihor ,,Traian Mosoiu,, si Primaria Oradea au organizat pentru elevii olimpici de la liceele din Oradea o excursie de 2 zile in judetele Salaj, Maramures si Satu Mare. Actiunea dedicata elevilor…

- Un sprijin financiar in valoare de 10.000 de lei venit din partea Institutiei Avocatului Poporului a intrat luni, 24 septembrie, in contul campaniei publice de salvare a Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Badacin. Banii sunt destinati continuarii lucrarilor de reabilitare a monumentului istoric. Potrivit…

- Daniel Mureșan Salajenii care traiesc in Maramureș, constituiți in Asociația Salajenilor din Maramureș – „Porolissum”, au organizat la Baia Mare o ceremonie religioasa in care s-a sfințit locul unde va fi amplasat “Monumentul Comemorativ Iuliu Maniu”, proiect inițiat de asociație și realizat in colaborare…

- Joi, 6 septembrie 2018, cu incepere de la ora 11.00, Palatul Administrativ din Baia Mare a gazduit o masa rotunda organizata de Comitetul Județean pentru Referendum Maramureș, reprezentat prin președintele Marius Florin Sima, la care au participat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel…