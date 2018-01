#CentenarulMariiUniri. Jandarmeria, proiect montan 'O echipă. Un steag. Un ideal' In cadrul proiectului 'O echipa. Un steag. Un ideal' se va constitui o echipa formata din 10 jandarmi cu pregatire si experienta in domeniul montan denumita: Echipa Nationala Montana, care va desfasura o serie de activitati prin care vor fi marcate momentele importante din istoria Romaniei, ale Primului Razboi Mondial si ale Marii Uniri, prin ascensiuni pe muntii reprezentativi ai Romaniei, dar si in strainatate, depuneri de coroane la monumentele eroilor, afisarea de placute comemorative, s.a. Prima actiune pe care Echipa Nationala Montana si-o propune este escaladarea vf. Omu (2514… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

