- Targul International de Carte de la Leipzig, unul dintre cele mai mari din lume, si-a deschis portile astazi, 15 martie 2018. In deschidere au vorbit, in fata unui numeros public interesat de ceea ce are Romania de oferit din punct de vedere cultural, secretarul de stat Alexandru Oprean, care a transmis…

- "Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care cadru nu a fost inca adoptat de Parlament. Regretabil este si faptul ca, desi Guvernele succesive din ultimul an ne-au anuntat in repetate randuri de iminenta prezentarii unui program national…

- Autoritatile judetene cer pentru Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva statutul de muzeu de importanta nationala. Solicitarea Consiliului Judetean pentru Ministerul Culturii este insotita de un memoriu care prezinta colectiile publice care fac mandria muzeului din Deva. Daca va fi avizata favorabil,…

- Gest neasteptat al ministrului Culturii si Identitatii Nationale! George Ivascu, a solicitat aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), George Ivascu, a soclitat in urma evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului cu privire la verificarea activitatii ministerului in fruntea caruia se afla. Verificarea ar viza subiecte precum…

- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie, si ca ministrul a confirmat pentru marti.Gigel Stirbu si presedintele Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul Florin Roman, au programata marti si o conferinta…

- Academia Romana a semnat ieri un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, documentul avand drept scop infiintarea Senatului Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia ministerul va beneficia de consiliere de specialitate din partea forului academic…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) și Academia Romana au semnat astazi, 9 martie 2018, protocolul prin care se inființeaza Senatul Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia MCIN va beneficia de expertiza Academiei Romane in configurarea politicilor publice din domeniul…

- Ministrul Culturii si Indentitatii Nationale, George Ivascu, a avut, joi, o intalnire cu o delegatie a Universal Studios, in cadrul careia s-a exprimat dorinta de a crea impreuna un cadru guvernamental pentru a revigora industria romaneasca de film, prin aducerea in tara noastra a studiourilor de…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a dispus marți revocarea secretarului de stat Paul Cotirleț, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar și a unor obiective coerente.

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a decis reorganizarea Departamentului Identitate Nationala, cu atributii in organizarea Centenarului Marii Uniri, in vederea cresterii eficientei, expertizei si profesionalizarii activitatii acestuia si revocarea din functie a secretarului…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Dupa ce s-a antrenat din greu o luna in Thailanda, apoi in țara cu antrenorul Constantin Mihai, luptatorul Sebastian Cozmanca s-a ținut de cuvant și a facut cel mai spectaculos meci de la gala Colosseum. Zilele trecute, la Galați a avut loc Gala K1 unde sportivii romani s-au luptat cu nume internaționale…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a avut astazi, 21 februarie 2018, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, s-a intalnit azi cu o delegație a Google prezenta in Romania, unde compania si-a exprimat intentia de a sustine inițiative ce vizeaza aniversarea Centenarului Marii Uniri. “Apreciem intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și Identitații…

- Institutiile de cultura trebuie sa isi popularizeze valorile cu ajutorul instrumentelor specifice mediului virtual, a afirmat miercuri ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, la intalnirea cu o delegatie a Google prezenta in Romania. Potrivit unui comunicat al MCIN, transmis AGERPRES,…

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a omagiat luni, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la nastere, personalitatea marelui sculptor Constantin Brancusi, subliniind ca "si prin acest om Romania a devenit cu adevarat mare". "Astazi, numele lui este pomenit cu respect…

- Ministrul Culturii, George Ivascu, spune, la 142 de ani de la nasterea sculptorului roman Constantin Brancusi, ca desi gloria acestuia apartine Frantei, “bataturile de pe palmele lui raman in veci ale noastre”. Intr-un mesaj intitulat “Gand pentru Brancusi”, Ivascu noteaza ca, la aproape un secol si…

- Gala premiilor Oscar este așteptata in fiecare an de cineaștii din toata lumea. Este cea mai importanta ceremonie din lumea cinematografica, iar televiziunile din Romania transmit moment cu moment ce se petrece in Los Angeles.

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, e entuziasmat dupa victoria elevilor lui Dica in fata italienilor de la Lazio, 1-0, in partida din 16-imile Ligii Europa. Unicul gol a fost marcat de Gnohere (29). ”Va fi mult mai dificil acolo. Poate doar daca reuseam…

- FCSB a iesit din prima mansa cu Lazio cu un avantaj de un gol si merge cu incredere peste o saptamana pe Olimpico pentru a ataca calificarea in optimile Europa League. Rezultatul i se datoreaza si lui Andrei Vlad (18 ani), cel care a avut cateva interventii sigure in poarta. "Le multumesc…

- Actorul Claudiu Bleont va colabora cu TVR 2 pentru emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, pe care o va prezenta alaturi de Marina Almasan. Bleont il va inlocui in rolul de coprezentator al emisiunii pe Mircea Radu, care va prezenta show-ul „Ie, Romanie” de…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale se va deplasa saptamana viitoare la Arad, impreuna cu sculptorul Florin Codre, autorul monumentului Marii Uniri, pentru a stabili impreuna cu autoritatile locale, amplasamentul definitiv al monumentului, informeaza prof univ dr Aurel Ardelean,…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a avut astazi, 14 februarie 2018, o intalnire cu Primarul General, Gabriela Firea si primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, la sediul ministerului, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune…

- Primaria Capitalei, prin DGASMB, este printre primele institutii publice din tara care ofera un sistem complet de servicii sociale de prevenire, protectie si recuperare a victimelor in domeniul violentei domestice, in colaborare cu organizatiile neguvernamentalePrimarul General, Gabriela Firea,…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Romania a caștigat intalnirea cu reprezentativa Canadei (3-1), din Fed Cup, și va lupta pentru promovarea in Grupa Mondiala I, impotriva unui adversar pe care il va afla dupa tragerea la sorți ce va avea loc maine

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, sunt puțini cei care iși imagineaza ca viitoarele alegeri prezidențiale vor avea loc in absența lui Klaus Iohannis. Aproape fara excepție, toate analizele care iși propun sa anticipeze desfașurarea acestor alegeri pornesc de la doua premize: 1). Klaus Iohannis…

- Administratia Prezidentiala a precizat pentru Romania TV ca seful statului se afla in perioada 3-10 februarie intr-o vizita privata in Germania si in Regatul Spaniei. De altfel, in urma cu cateva zile au aparut imagini cu cuplul prezidential la cumparaturi prin Munchen. Citeste si: Carmen…

- George Ivașcu, ministrul Culturii și Identitații Naționale, a participat joi, 1 februarie 2018, in Aula Academiei Romana, la lansarea volumului cu numarul 200 din Colecția „OPERE FUNDAMENTALE”, editat de Academia Romana și Fundația Naționala pentru Știința și Arte. Cu acest prilej, ministrul…

- Lucian Romascanu a predat marti mandatul de ministru al Culturii lui George Ivascu, pe care l-a sfatuit sa reziste tentatiei de a se refugia in zona de confort - teatru -, sa aiba un psihic solid si spune ca il va sprijini in preluarea functiei.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale…

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, citata de Agerpres. "Haideţi să analizăm o relaţie, diferenţa…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Nationala de fotbal a Romaniei incheie anul pe locul 41, cu 737 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi. Germania, campioana mondiala en titre, se mentine pe prima pozitie, fiind urmata de Brazilia si Portugalia.