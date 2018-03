Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat de catre Administrația Prezidențiala.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnule ministru,Domnule…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, ca inca nu a trecut termenul limita pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Guvern. Ea a precizat ca este in continuare suparata pe ceea s-a intamplat la nivelul ministerelor, iar toti din…

- Legea privind combaterea ambroziei a fost promulgata joi de catre Klaus Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Ambrozia este considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Conform legii, in scopul distrugerii ambroziei si prevenirii raspandirii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Adrian Dobre, purtator de cuvant al PSD, a lansat o ipoteza despre aceasta informație pe surse: ”Daca ma intrebați o opinie strict personala, pentru ca acesta nu este un calcul politic in momentul de fața, ceea ce difuzeaza acel site celebru despre care ați povestit, eu, personal, cred ca este o…

- "Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis", au declarat sursele citate de Hotnews. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp, iar rezultatul…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Principalul subiect abordat…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna Presedintie-Guvern-Parlament.…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Se intampla ceea ce ne așteptam sa se intample. O propunere pe…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi pare sa nu aiba sorti de izbanda. La doar cateva minute dupa anuntul lui Tudorel Toader, Klaus Iohannis a reatcionat imediat. Seful statului nu este convins de argumentele lui Tudorel Toader.Mai multe detalii aici: Administrația Prezidențiala: Un…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- „Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul Justiției, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala…

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Documente atasate: Evolutie salarii Cotroceni Administratia Pezidentiala a comunicat, la solicitarea Romania TV, situatia salariilor de la Cotroceni, dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii. Indemnizația lunara bruta a președintelui Klaus Iohannis, de exemplu, a crescut cu 31%,…

- Administratia Prezidentiala a precizat pentru Romania TV ca seful statului se afla in perioada 3-10 februarie intr-o vizita privata in Germania si in Regatul Spaniei. De altfel, in urma cu cateva zile au aparut imagini cu cuplul prezidential la cumparaturi prin Munchen. Citeste si: Carmen…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Evenimentul se va desfașura pe una dintre plajele din municipiul Constanța, organizatorii avand…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Consilierii locali din Botosani, oameni fara studii in literatura, vor sa se implice in acordarea unuia dintre cele mai importante premii pentru poezie din Romania. Acestia sunt suparati ca la decernarea premiului poetii nu poarta un anumit tip de tinuta, ii acuza ca folosesc substante halucinogene…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o declaratie comuna de presa, pentru a prezenta concluziile dupa intalnirea pe care au avut-o in cursul diminetii. Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu Juncker si cu presedintele…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a delegatiei Romaniei care a participat la competitia sportiva "Invictus Games Toronto 2017", informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, in semn de apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute in cadrul competitei destinate…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, dupa incheierea consultarilor cu partidele politice, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in hotarele unei scurte declaratii de presa, desemnarea drept premier a candidatei PSD-ALDE Viorica Dancila.

- Situația este generata de numele viitorului premier, informeaza Romania TV. Mai exact, in decretul de ieri, se precizeaza ca este desemnata ”doamna Viorica Dancila”, insa Administrația Prezidențiala a facut o greșeala in ceea ce privește numele acesteia. In mod corect, in decret, trebuia trecut numele…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania! Demisii, demiteri, negocieri, intalniri de taina, tabere și, intr-un final, schimbarea Guvernului. Din nou! Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si, in acelasi timp, vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, doctorul Aurel Vainer, a fost numit cetatean de onoare al Capitalei in semn de recunoastere pentru apararea si promovarea valorilor traditionale…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- "Astazi, impreuna cu domnul presedinte Iohannis, am convenit ca vom avea o stransa cooperare pentru a mentine si consolida ordinea legii la nivel international. De asemenea, am discutat despre cooperare in diferite domenii, inclusiv in cel al securitatii. Este extrem de important faptul ca domnul…

- "Au murit oameni pentru aceasta țara crezand ca aceasta țara merita totul. Ne aflam in 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, cand ai impresia ca Romania este obiectul bataii de joc a unora care au primit o șansa mare", a zis Mihai Gadea. "Un personaj veninos" "Ce va face PSD? Ce va…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al JaponieiVizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, aflat joi in vizita de lucru la Cernauti, a declarat ca, pana la identificarea unor solutii concrete, Romania va mentine subiectul Legii educatiei pe agenda discutiilor bilaterale cu Ucraina.Citeste si: Seful Senatului, mesaj DUR pentru Klaus…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- Cluburile Steaua și Dinamo și-au desemnat laureații pe 2017. Doua canotoare au fost desemnate pe primul loc in tpul celor mai buni sportivi ai anului. La finalul lui 2017, cele mai importante cluburi din țara, Steaua și Dinamo și-au facut bilanțul in sport. ...

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…