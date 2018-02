Stiri pe aceeasi tema

- Atasatul militar al Ambasadei Republicii Franceze, lt. col. Flavien Garrigou Grandchamp, a venit astazi la Iasi pentru a participa la o serie de evenimente ce marcheaza implinirea a 100 de ani de la incheierea Misiunii franceze in Romania. El a multumit autoritatilor locale pentru organizarea acestor…

- O femeie din Brazilia a fost ingropata de vie. Rosangela Almeida dos Santos, in varsta de 37 de ani, a fost internata la Spitalul Do Oeste din Barreiras, timp de o saptamana, acuzand stari de oboseala severa, inainte sa „moara”. Potrivit certificatului ei de deces, a murit din cauza „șocului septic”,…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal, scrie Romania TV.Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017 2018.Numai in ultimele cinci…

- La aceasta intalnire sunt invitati sa participe cetateni si reprezentanti de organizatii neguvernamentale nonprofit, interesati de sustinerea demersurilor grupurilor de cetateni. Agenda evenimentului cuprinde si o scurta prezentare a cartii „Politica pentru fiecare" de David Mattews, metodologia fundatiei…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi, scrie Digi24.ro.

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Un studiu al Observatorului Roman de Sanatate arata ca peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- "De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba…

- 159 de ani de la Mica Unire din anul 1859, infaptuita de Alexandru Ioan Cuza, va fi marcata maine la Iași. Astfel, romani de pe ambele maluri ale Prutului iși vor da intalnire in fosta capitala a Romaniei.

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Peste 20.000 de oameni protesteaza in Piața Universitații din capitala nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Oamenii s-au mobilizat pe Facebook iar acțiunea este intitulat pe retelele de socializare „Romania spune ‘nu’ coruptiei, toti pentru justitie”. In București…

- Cutremur in justiție! Procurorul Codruț Olaru, recent ales vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), este acuzat de jurnalista de investigații Emilia Șercan ca și-a plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania",…

- In ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD. Modelul nu e nou și e fost folosit in timp in momentele de criza ale conducerii partidului pentru a arata sprijinul de care se bucura conducerea contestata. Spre deosebire de pana acum sau cel puțin spre deosebire de Cazul Sorin…

- Alumil Rom Industry (ALU), companie care lucreaza in extrudarea aluminiului, a raportat pe bursa ca va furniza in decursul anului materii prime din aluminiu in valoare de 6,8 mil. euro, grupului actionarului majoritar. “Marti, 9 ianuarie, Alumil Rom Industry, in calitate de furnizor, a incheiat…

- Printre alți papagali bahluiezi care și-au dat cu parerea despre anul care a trecut, Radu Botez, viceprimar al așa-zisului municipiu Iași, a emis unul dintre cele mai constipate și babești raspunsuri : ” A fost un an bun. Clima in Romania a fost prielnica agriculturii, nu am avut cutremure semnificative,…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- Verificare a panourile stradale pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de Sanatate Publica din tara verifica, începând de astazi, toate panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica.…

- In data de 3 ianuarie 1948, așadar in urma cu 70 de ani, Regele Mihai parasea Romania de pe peronul garii Sinaia, dupa ce, cu doar cateva zile inainte, comuniștii il obligasera sa renunțe la tron

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Parchetul General a anuntat luni ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89. Mai exact, au fost identificate sursa sunetului cu efect de panica emis in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu din 21 decembrie '89 care a dus la izbucnirea protesteor…

- Revolutia din decembrie 1989 | Procurori: Au existat trei tentative de asasinare a cuplului Ceausescu, inainte de executie In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- Coletele trimise cu Prioripost ajung la destinatie in 12 ore daca sunt trimise in aceeasi localitate, in 24 de ore daca sunt trimise intre orase resedinta de judet sau intra-judetean, sau in 36 de ore intre oricare alte doua localitati din Romania. „Daca vrei si mai rapid, Posta Romana iti pune la dispozitie…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a intalnit, la sediul BERD din Londra, cu directorul executiv pentru infrastructura al bancii, care si-a exprimat angajamentul de a colabora pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a Romaniei, pe care a numit-o una dintre cele mai slabe zone ale mediului…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- Piața șemineelor din Romania a cunoscut o creștere puternica in ultimii ani. Iar asta nu doar pentru ca romanilor le place sa fie in pas cu noile trenduri in materie de desing interior, ci pentru ca au inceput sa aiba incredere in cei care le produc. Adica au de unde alege șeminee de calitate! PEFOC.ro…

- Asociația Naționala pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania (A.N.C.A.A.R.) – filiala Iași, impreuna cu Asociația Muzicala „Angeli”, organizeaza miercuri, 20 decembrie 2017, ora 19.00, la Ateneul din Iași, spectacolul caritabil “Colinde in dar”. Scopul evenimentului este strangerea de fonduri necesare…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- "Pacientul a petrecut noaptea la Terapie Intensiva. Este intubat, ventilat, pe suport volemic. Este in stare grava in continuare din cauza severitatii lezionare si posibilelor complicatii", a declarat d.r Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. La randul lor, reprezentantii…

- Muzeul Național al Banatului prezinta in Italia expoziția „Voluntarii Marii Uniri. Ardeleni, banațeni, crișeni, maramureșeni și bucovineni in armata romana in anii Primului Razboi Mondial”, in cadrul evenimentelor organizate de Consulatul General al Romaniei la Trieste cu ocazia sarbatoririi…

- Manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura, la Iasi, in Piata Palatului, a declarat primarul Mihai Chirica. El a spus ca Piata Unirii trebuie sa ramana rezervata evenimentelor de la 24 ianuarie, iar manifestarile de 1 decembrie trebuie sa aiba loc in Piata Palatului. Mihai Chirica…

- V-ati trezit vreodata cu amenda pentru lipsa rovinietei? Fara sa stiti cand si unde anume ati fost surprins de camerele de supraveghere instalate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania (CNADR), de obicei gasiti in cutia postala un plic care contine minunata sanctiune. De multe ori…