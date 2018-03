Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul este organizat de Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania (A.N.C.A.A.R.), filiala Iasi, care, va invita luni, 2 aprilie, ora 19.30, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in fata Primariei Iasi, si face parte din actiunile cuprinse in cea de-a X-a editie a Campaniei…

- Școala ”Ștefan cel Mare” Vaslui a organizat manifestarea ”Basarabia, intre limba romana și cea moldoveneasca!”, parte a unui proiect educativ dedicat Centenarului Marii Uniri. Elevii claselor a VII-a A, a VII-a C și a VIII-a D au participat la activitatea desfașurata la biblioteca școlii, scopul fiind…

- Ziua in care Centenarul Unirii a avut parte de ședinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania a avut parte de discuții aprinse intre promotorii ideii de reunificare a celor doua teritorii romanești și cei care susțin ca „nu este momentul propice”.…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare cu Scoala Gimnaziala Laceni, simpozionul „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania”. Evenimentul s-a desfasurat marti, 27 martie 2018, incepand cu ora 10.00, la Scoala Gimnaziala Laceni. In cadrul manifestarii au fost susținute comunicarile „Basarabia…

- La 100 de ani de la semnarea actului de unire a Basarabiei cu Romania, la Buzau, a fost dezvelita statuia lui Alexandru Marghiloman, omul politic care a jucat un rol important in realizarea Marii Unirii. Cuvintele rostite atunci de Alexandru Marghiloman vor ramane pentru totdeauna intiparite in sufletul…

- Asociația culturala Ginta Latina ”EcoLatinie” din Nisporeni a realizat o troița aniversara, dedicata centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Inaugurarea oficiala va avea loc in aceasta duminica, pe 25 martie. [caption id="attachment_40090" align="alignleft" width="377"] Foto: nataliaionel.com[/caption]…

- "Cand vorbim de reintregirea Romaniei, nu vorbim de unirea Republicii Moldova cu Romania, ci de revenirea Basarabiei la tara-mama, iar, daca in urma cu 100 de ani a existat o generatie care a putut sa faca asta, nu vad de ce astazi generatia care e aici, in sala aceasta, nu poate face acelasi lucru",…

- Aflat in Republica Moldova, presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis, un mesaj tuturor buzoienilor cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. “Dragi buzoieni, Aniversam astazi 100 de ani de cand “copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic…

- La 27 Martie se implinesc 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, infaptuita de Sfatul Tarii de la Chisinau la 27 martie 1918. Basarabia a fost atunci prima provincie care a cerut unirea cu Tara-mama. A urmat Bucovina la 27 noiembrie 1918 si Transilvania la 1 decembrie 1918, facand Romania Mare.

- Pe 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania. Au urmat celelalte provincii romanești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfarșitul anului 1918, fiind creata Romania Mare.…

- La 27 martie 1918/9 aprilie 1918, in urma deciziei Sfatului Tarii, Basarabia se uneste cu Romania, fiind alipita astfel la granitele de unde fusese rupta in urma cu 106 ani de Imperiul Tarist.

- Basarabia a fost prima provincie care s-a reintregit in hotarele romanesti, la 27 martie 1918. Unirea a survenit pe fondul dezmembrarii Imperiului Rus, odata cu proclamarea principiului autodeterminarii, pana la despartirea de imperiul multinational in care provincia romaneasca a fost inglobata fortat…

- Marti, 27 martie 2018, ora 14, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacau organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean, Societatea de Stiinte Istorice, filiala Bacau, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacau, conferința ”Centenarul Marii Uniri. Basarabia 1918 – 2018”. Centenarul Marii…

- Vicepreședintele filialei Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor, col. (r) Mihai Purcaru a participat recent la Constanța la Conferința naționala „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie 1918), primul pas spre Marea Unire”. Tema prezentata a fost un scurt rezumat al lucrarii sale…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- In cadrul festivalului sunt organizate numeroase concerte, concursuri, intreceri sportive, targuri, dezbateri, la care accesul publicului este liber. Liga Studentilor de la Universitatea Dunarea de Jos, prin Clubul Studentilor Basarabeni si Bucovineni, este principalul organizator.

- Proiectul educațional Romania 100.2100.152, inițiat și coordonat de elevii și profesorii uniriști, realizeaza in acesta zile unul dintre obiectivele propuse, acela de a fi alaturi de romanii din provinciile istorice la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918. Cei mai mici dintre…

- In anul 2018, cand Romania implineste un secol de la actele unirii ce au configurat statul roman dupa primul razboi mondial, Biblioteca Judeteana Brasov se alatura ciclului de manifestari consacrate acelor evenimente memorabile. Este firesc asadar sa propunem publicului o expozitie de carte, ziare si…

- Un concert sustinut de artistii moldoveni Zdop si Zdup si Nicoleta Nuca a fost organizat, vineri seara, de Primaria Timisoara sub semnul Centenarului, in deschiderea Festivalului “Zilele Basarabiei”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara din Capitala a fost surprinsa pe o rețea de socializare in timp ce conducea cu o viteza nebuna. Aneta se afla la volanul unui BMW și circula pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant.

- Banca Nationala a Moldovei a emis zece monede comemorative si jubiliare pentru seriile: „Personalitati”, „Femei celebre”, „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Stefan cel Mare si Sfant” din municipiul Chisinau”, „Cartea Rosie a Republicii Moldova”, „Evenimente istorice” si „Stiinta si Inovare”. Monedele…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu Romania”, marți, 27 martie 2018, cu incepere de la ora 12:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. In cadrul conferinței, prof. Valeria Huza va prezenta comunicarea cu titlul „Basarabia pamant romanesc”. Dupa conferința,…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a emis zece monede comemorative și jubiliare, ediția 2017, pentru seriile „Personalitați", „Femei celebre", „Aleea Clasicilor din Gradina Publica «Ștefan cel Mare și Sfant» din mun. Chișinau", „Cartea Roșie a Republicii Moldova", „Evenimente istorice" și „Știința și…

- Pe parcursul zilei de marți și in noaptea spre miercuri, 21 martie, pompierii și salvatorii au intervenit in 16 situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. Un troleibuz a ramas blocat in seara zilei de ieri pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, iar un autobuz de ruta a derapat…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km de Chisinau,…

- Întotdeauna când ploua și se aduna baltoage de apa pe drumul cu sens giratoriu din intersecția Calea Ieșilor, Henri Coanda, Ion Creanga și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, ploua de-a binelea și în trecerea subterana. Și lucrul acesta are loc nu de un an — doi,…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Departamentul Cultural al Ligii Studenților Electroniști organizeaza in fiecare an un festival-concurs, intitulat „Primavara Folkului”” care dorește sa readuca in actualitate o mica parte din ceea ce a insemnat „Cenaclul Flacara”. Acest eveniment este dedicat pasionaților de muzica folk și celor ce…

- Adunarea Generala a satului Badacin a semnat recent o "Declaratie de Unire" simbolica, in care se arata ca romanii nu pot sarbatori Centenarul Marii Uniri fara o parte din teritoriile pe care Romania le avea in 1918."Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea tarii in anul…

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca maine va fi suspendat traficului rutier pe str. Toma Ciorba, in perimetrul strazilor Stefan cel Mare si Sfant – 31 august 1989, pe data de 3 martie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- 26 de ani au trecut de la acea primavara posomarata pentru Republica Moldova. De 26 de ani ii comemoram pe cei care și-au pierdut viața in conflictul armat de pe Nistru. Cu aceasta ocazie, astazi, incepand cu orele 10:15, se va organiza marșul memoriei celor cazuți in conflictul armat pentru apararea…

- Pasajul subteran de la intersecția bulevardului Stefan cel Mare si Sfant cu strada Ismail din centrul capitalei vi fi deschis si pe timp de noapte, scrie IPN. Conducerea Primariei a dispus scoaterea porților de acces, care se inchideau pe seara.

- Mai multe strazi din Capitala au prins culoare, iar semafoarele lumineaza in forma de inima in luna iubirii.Din aceasta seara, mai multe inimioare stralucesc pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant din Chisinau, acestea au aparut surprizator ca o declarație de dragoste facuta

- Alianța pentru Centenar a reușit in demersul sau de a impune pe ordinea de zi a actualei legislaturi a Parlamentului Romaniei sa marcheze oficial Ziua Unirii Basarabiei cu Țara. Aleșii au votat marți organizarea unei ședințe solemne a camerelor reunite ale Parlamentului in ziua de 27 martie. Cele peste…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Agenția Servicii Publice va elibera pașapoarte de tip nou, începând cu 5 februarie. Noile documente vor avea un grad sporit de protecție, dar și un design nou. Continutul informational al acestora corespunde cerintelor internationale si legislatiei din…

- Iata care piese de teatru le puteți urmari astazi: Spectacole: Aladin - 12:00, Teatrul Republican "Luceafarul", Chișinau, str. Veronica Micle, 7 Casatoria secreta - 16:00, Teatrul National De Opera Si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 152 Casatoria secreta – Premiera - 16:00,…

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- Strada Bulgara din Chișinau prinde mai multa culoare, cel puțin in perimetrul strazilor bd. Ștefan cel Mare și Sfant și 31 august 1989, unde se afla și casa liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Peste noapte, un banner a acoperit fosta cladire a Fabricii „Steaua roșie", pe panza…

- O serie de manifestari dedicate împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române va avea loc, marti si miercuri, la Chisinau. Seria de evenimente va debuta, marti, ora 13.00, cu masa rotunda "Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmarii identitatii nationale…

- O serie de manifestari cu prilejul implinirii a 159 de ani de la un moment de referinta din istoria romanilor - Unirea Principatelor Romane - vor fi organizate in zilele de 23 si 24 ianuarie de Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu" la Chisinau. Potrivit unui comunicat al ICR Chisinau,…

- A trecut exact o luna de la protestul Miscarii „Urmasii lui Stefan”, prin care manifestantii isi exprimau indignarea fata de anuntul primarului de Iasi, care spunea ca isi doreste ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia este teritoriu al Romaniei. Tot in acea zi, tinerii au inaintat doua…

- Asa au petrecut studentii moldoveni de peste Prut, din facultatile galatene, revelionul pe stil vechi. In acest an au ales sa nu mai faca traditionala petrecere in camine, ci au mizat pe distractia din club si mai putin pe traditie. In plus, a fost primul an in care petrecerea de Revelion pe rit vechi…

- CHIȘINAU, 13 ian — Sputnik. Sâmbata, la intersecția strazii Serghei Lazo cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt s-a produs un accident rutier cu implicarea unui troleibuz și a unui microbuz de pe linia 129. Corespondentul Sputnik a discutat cu șoferul microbuzului pentru…

- CHIȘINAU, 13 ian — Sputnik. Sâmbata, la intersecția strazii Serghei Lazo cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt s-a produs un accident rutier cu implicarea unui troleibuz și a unui microbuz de pe linia 129. Corespondentul Sputnik a discutat cu șoferul microbuzului pentru…

- Declaratiile primarului de Iasi, Mihai Chirica, care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia este teritoriu al Romaniei, i-a scos in strada luna trecuta pe tinerii Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”. Tot atunci, Miscarea a inaintat doua scrisori Ministerului…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta ca marti va fi lansat oficial "Anul lui Stefan cel Mare si Sfant, Domnitor al Moldovei", iar pentru marcarea acestuia vor avea loc 50 de actiuni de amploare in domenii precum istorie, cultura, educatie si...

- Inspectoratul Național de Patrulare (INP) in noaptea de Revelion, intre orele 20:00 - 02:00, in centrul capitalei va fi sistata circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, de la str. M. Cebotari pana la str. V. Alecsandri.