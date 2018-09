Documentarul "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de AGERPRES, va fi proiectat in incheierea Zilelor Culturii Toracene, in Serbia, sambata, 29 septembrie.



Filmul este o invitatie la o calatorie emotionanta si captivanta, traita si nu doar povestita de oameni pentru care Romania inseamna si o colectie de momente istorice importante in nasterea acestui stat. Practic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au infaptuit Unirea: in Basarabia, Bucovina de Nord si Transilvania, iar urmasii celor care au pus umarul la reintregirea tarii deschid culisele celui mai important moment…