Violonistul roman Alexandru Tomescu a sustinut vineri, la Ankara, un Concert de Gala in acompaniamentul Orchestrei Prezidentiale din Republica Turcia, condusa de dirijorul romano-turc Bujor Hoinic, director artistic al Operei de Stat din Ankara, informeaza sambata Ambasada Romaniei in Republica Turcia.



Orchestra simfonica prezidentiala este cel mai important ansamblu simfonic din Republica Turcia si, totodata, una dintre primele orchestre simfonice din lume.



Concertul de gala a avut loc in sala de concerte a Orchestrei Simfonice Prezidentiale din Ankara, cu ocazia aniversarii…