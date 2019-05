Stiri pe aceeasi tema

- Familia Regala, alaturi de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Romane, Jandarmeriei Romane, istorici, autoritati locale si nationale va participa, in perioada 27-28 mai, la Centenarul primei vizite in Muntii Apuseni. In 28 mai 1919, Regele Ferdinand si Regina Maria s-au deplasat de la Turda spre Campeni…

- Un moment istoric a avut loc la Abrud, unde au poposit osemintele domnitorului Mihai Viteazul, alaturi de sabia lui Ștefan cel Mare și Icoana Maicii Domnului de la Meteora cu ocazia evenimentului ce marcheaza 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni. Cu ocazia…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita istorica a regelui Ferdinand și a reginei Maria la Campeni – atunci cand in „Capitala Țarii Moților” s-a inaugurat și un pod de fier peste raul Arieș – Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere „Detunata – 5 Moți – Avram Iancu” și Centrul pentru…

- Centrul pentru Politici Locale și Asociația Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere “Detunata-5 Moți- Avram Iancu” va invita sa participați la manifestarile care vor avea loc in data de 27 și 28 mai in orașul Abrud și Campeni, pentru a sarbatori 100 de ani de la prima vizita a Familiei Regale a…

