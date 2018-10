Portretele a 100 de personalitati marcante ale Romaniei au fost pictate de doi artisti stradali pe un perete cu o suprafata de peste 60 de metri patrati, la Liceul Teoretic 'Onisifor Ghibu' din Cluj-Napoca. Proiectul de arta murala este dedicat Centenarului, iar reprezentantul asociatiei care l-a organizat a explicat, vineri, la evenimentul de prezentare, ca s-a dorit reconfigurarea hartii Romaniei prin personalitatile ei, care au conturat-o timp de secole. "Am vrut, cu ocazia Centenarului, sa facem ceva si sa iesim din tipare si am finalizat proiectul de arta murala 'Romania in 100…