Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 30.10.2018, ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, Grupul Skepsis va prezinta un spectacol original creat de Viorel Cioflica dupa o schita de Woody Allen. Ultima Dilema a lui Socrate este un spectacol construit intr-un registru satiric si cu note ironice fine. Avand ca personaj…

- Stafeta Veteranilor Invictus a ajuns, miercuri, la Zalau, adusa de o echipa de militari din Cluj, ce au predat-o viceprimarului municipiului, Teodor Balajel, care a transmis-o echipei de voluntari care o va duce la destinatia finala - Carei. Echipa care a purtat stafeta din Cluj-Napoca, pe traseul "galben",…

- Primaria comunei Florești a recalibrat la sistemul electronic care gestioneaza semafoarele inteligente din localitate și ambuteiajele din trafic au disparut. ”S-a lucrat intens la senzori și automatizare: sincronizarea mai buna a semafoarelor și optimizarea…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va invita joi, 27 septembrie 2018, ora 19.00 la Concertul Cameral: Maeștrii Clasicismului Vienez: J. Haydn și W.A. Mozart. Spectacolul va fi susținut la Muzeul Museikon de Cvartetul de coarde al Centrului de Cultura Augustin Bena al județului Alba. Evenimentul este…

- Secțiunea de autostrada Gilau – Nadaselu se deschide vineri. Este oficial. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, nu va participa la eveniment din orgoliu. Lucian Șova a spus nu va veni la inaugurare ”înainte de a da prima suta de kilometri de autostrada”…

- Muzeul National al Unirii Alba Iulia gazduieste joi, 27 septembrie, de la ora 13.00, o prezentare a ceramicii romane de la Apulum. Aceasta manifestare este prilejuita de desfasurarea celui de-al 31-lea Congres International al Asociatiei Rei Cretariae Romanae Fautores, ale carui lucrari au fost deschise…

- Muzeul National al Unirii Alba Iulia prezinta marti, exponatul lunii septembrie: „Schița unui panou aniversar dedicat delegaților romani banațeni la Marea Unire” Marți, 4 septembrie 2018, de la ora 11.00, la Muzeul National al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii septembrie, Schița unui…

- Un grup de 17 elevi merituosi din raionul Ialoveni, Republica Moldova, insotiti de directorul Gimnaziului din Coscalia, prof. Galina Popescu, si de prefectul raionului, prof. Daniela Nedelciuc, au vizitat Zalau, in perioada 2-3 august, in cadrul unei vacante de aproape doua saptamani petrecute in Romania.…