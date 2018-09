Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a fost organizat de Radio Romania si AradFM și a ilustrat varstele istorice ale Romaniei, de la specificul antic pana la perioada secolelor 19 și 20. Pe langa coregrafia pregatita cu minuțiozitate, spectacolul a inclus și o expoziție de panouri „Eu aleg Romania”, dedicata Anului Centenar.…

- O expozitie care cuprinde 100 de momente esentiale din istoria romanilor va fi vernisata duminica, la Brasov, de Radio Romania Targu Mures, potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES. „In fiecare an, Radio Romania Regional prezinta cel putin 100 de motive sa spui Eu aleg Romania. Anul acesta,…

- Radio Romania aduce istoria mai aproape de conștiința publicului. Cum? Printr-o expozitie de panouri „Eu aleg Romania”, editie dedicata Anului Centenar, care va fi deschisa oficial, printr-un eveniment artistic de excepție. Totul se va intampla sambata, 15 septembrie, de la ora 19.00, pe platoul din…

- In weekend-ul 8 – 9 Septembrie 2018, Comuna Feldioara imbraca straie de sarbatoare in cadrul evenimentului cu tradiție indelungata – Festivalul “Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara”, Editia a VIII-a, manifestare inscrisa in proiectul „Obiective culturale, traditii si obiceiuri in Comuna…

- Muzeul Municipiului București va invita la vernisajul expoziției „Orașul subteran. Bucureștiul intre sacru și profan”, eveniment care va avea loc joi, 30 august 2018, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151). Bucureștiul de astazi se oglindește in cel de ieri, un oraș ascuns și…

- “O natiune care nu-si cunoaste istoria nu are viitor.” Anul acesta, la 1 decembrie, se implinesc 100 de ani de la faurirea Romaniei Mari. In fiecare an, Radio Romania Regional iti prezinta cel putin 100 de motive sa spui ”Eu aleg Romania”. Am vizitat 100 de locuri de vis din Romania. Am redescoperit…

- "Fiecare simbol ce defineste Romania ca stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil, poarta in el istoria si zbuciumul acestui popor. In trecut, sub forma unui cantec foarte indragit de romani, actualul nostru imn a fost martorul unor momente esentiale ale evolutiei acestei natiuni…