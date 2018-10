Stiri pe aceeasi tema

- Eroii cazuți in luptele de la Predeal, din Primul Razboi Mondial, vor fi comemorați pe Varful Clabucetul Taurului, din Predeal, sambata, 13 octombrie 2018, de la ora 12.00, cu inaugurarea traseului tematic „Drumul tunului”. Evenimentul este organizat in colaborare de catre Primariile orașelor…

- Diana Ciuca, goalkeeper-ul de 18 ani care a parat 5 aruncari de la 7 metri in partida cu CSM București, este marea speranța a handbalului romanesc. A contribuit din plin la victoria echipei sale, 22-19, contra campioanelor. Nascuta la Craiova, Diana a inceput handbalul la HCM Craiova. A ajuns apoi la…

- Primaria Municipiului Targu Jiu, prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși”, au pregatit o serie de surprize targujienilor cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei -1 Decembrie. „ Pe 1 Decembrie, la Targu Jiu, va fi organizat…

- Eroii nu sunt numai in filme, eroii sunt si printre noi si sunt oameni obisnuiti. Cum sunt cei care, vineri seara, au participat la o operatiune de salvare cum rar vezi in Romania. S-a intamplat in Bucuresti, la statia de metrou Pantelimon, unde o catelusa cu trei pui a ramas blocata intr-un tuneu greu…

- Sambata, 15 septembrie, in Anul Centenarului Marii Uniri, pe Dealul Cireșoaia au fost comemorați Eroii cazuți in luptele pentru apararea țarii din Primul Razboi Mondial. La evenimentul care a avut loc la Monumentul ridicat in urma cu exact un an pe culmea pe care se mai vad inca tranșeele sapate de…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai si pana in 6 septembrie au existat 166 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile. De asemenea, s-au inregistrat 17…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) va invita joi, 6 septembrie 2018, incepand cu ora 16:00, la deschiderea expoziției „Averescu și Prezan. Mareșalii Romaniei Mari”, eveniment ce va avea loc la sediul muzeului din Calea Victoriei, nr. 12, sector 3, București. Vernisajul se va desfașura in prezența…

- Zeci de turiști romani și straini viziteaza municipiul Targu-Jiu saptamanal! Aceștia aleg orașul lui Brancuși ca destinație principala pentru a cunoaște marele opere sculpturale pe care Constantin Brancuși le-a lasat moștenire omenirii. Centrul Național de Informare și Promovare Turistica…