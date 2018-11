Un steag tricolor pe care taranii din satul Pinticu Tecii l-au purtat la Marea Adunare de la Alba Iulia si mai multe documente care atesta deciziile luate la nivelul judetului Bistrita-Nasaud pentru ca Transilvania sa se uneasca cu Romania sunt expuse, in aceste zile, la Muzeul Bistrita si la sediul judetean al Arhivelor Nationale, cu ocazia Centenarului. In prezenta a zeci de copii de la scolile din municipiu, la muzeul din Bistrita a avut loc, marti, vernisajul expozitiei in care este expus drapelul purtat de taranii din localitatea Pinticu Tecii la Alba Iulia, drapel realizat de femeile din…