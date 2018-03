Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, si cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul careia a reiterat ca "substanta Parteneriatului strategic o reprezinta aprofundarea legaturilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, si cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul careia a reiterat ca "substanta Parteneriatului strategic o reprezinta aprofundarea legaturilor…

- "Cand vorbim de reintregirea Romaniei, nu vorbim de unirea Republicii Moldova cu Romania, ci de revenirea Basarabiei la tara-mama, iar, daca in urma cu 100 de ani a existat o generatie care a putut sa faca asta, nu vad de ce astazi generatia care e aici, in sala aceasta, nu poate face acelasi lucru",…

- Parlamentul s-a reunit, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, prilej care a dus la discursuri despre situatia din urma cu 100 de ani si cea de acum. Seful statului, Klaus Iohannis, a lipsit.

- Aflat in Republica Moldova, presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a transmis, un mesaj tuturor buzoienilor cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. “Dragi buzoieni, Aniversam astazi 100 de ani de cand “copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- Parlamentul Romaniei a adoptat luni, la finalul ședinței solemne dedicate celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, o declarație prin care "dorința acelor cetațeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor doua state" este considerata "pe deplin legitima" și in care se afirma ca "Romania…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova. ”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…

- Parlamentul se reuneste, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, potrivit Agerpres. La eveniment, care va incepe la ora 10.00, și-au confirmat prezența principesa Margareta, Custodele Coroanei, care va sustine un ...

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Vicepreședintele filialei Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor, col. (r) Mihai Purcaru a participat recent la Constanța la Conferința naționala „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie 1918), primul pas spre Marea Unire”. Tema prezentata a fost un scurt rezumat al lucrarii sale…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- Concertul aniversar se doreste a fi un eveniment de o inalta tinuta artistica, deoarece marcheaza un moment istoric valoros in anul Centenar, Basarabia fiind prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania, prin votul Sfatului Tarii din 27 martie 1918. Prin piesele muzicale cu mesaj patriotic, scrise…

- Manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, duminica, la Chisinau; Traian Basescu, Ludovic Orban, Dan Barna si-au anuntat participareaastazi, 06:30Conform sursei citate, in afara fostul presedinte al Romaniei si a liderului PNL, mai sunt asteptati…

- Marti, 27 martie, vom aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara. In amintirea evenimentului petrecut cu un secol in urma, la Chisinau va avea loc duminica, 25 martie, o Mare Adunare Centenara, la care este de asteptat sa se manifeste fortele unioniste si, de ce nu?, pro-europene din fosta…

- Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați va invita luni, 26 martie 2018, ora 1400, la vernisajul expoziției „BASARABIA SI ROMANIA, LA CEAS ANIVERSAR”. Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf dr. Maria Magdalena…

- Drumul Basarabiei catre autonomie, independenta și apoi Unire cu Romania nu a fost ușor, fiind presarat cu numeroase pericole și amenintari. Totuși, oamenii politici din Basarabia, cat și cei aflati la Iași au inteles intorsatura istoriei și au cautat sa profite de șansa uriașa care se ivea pentru romani.…

- Romania trebuie sa sprijine ferm parcursul european al Republicii Moldova, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul implinirii in 27 martie a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. 'Evenimentul este foarte clar, practic este crearea statului modern roman,…

- Liderul fractiunii PDM, Marian Lupu, a declarat joi, 22 martie, in sedinta Parlamentului de la Chisinau, ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu se va produce niciodata, iar cei care pledeaza pentru aceasta idee „nu au ce cauta in aceasta sala”.

- Consiliul Judetean Buzau, Divizia 2 Infanterie „Getica”, Primaria Municipiului Buzau, Fundatia „Maresal Alexandru Averescu” si Fundatia pentru copii si varstnici „Sfantul Sava” de la Buzau, organizeaza, marti 27 martie 2018, urmatoarele activitați: intre orele 10.00 – 11.00, o ceremonie militara și…

- Un grup de tineri originari din Republica Moldova, toți studenți la Brașov, au realizat un filmuleț in contextul anului Centenarului. Imaginile vorbesc despre dorul de casa, anii de studenție la Brașov, viața de camin și cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km…

- Sedinta solemna va avea loc pe data de 27 martie, la ora 10.00. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere din ziua de 27 martie, care va marca 100 de ani de la alipirea Basarabiei de Romania", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Scriam saptamana trecuta ca in Basarabia - in anul Centenarului - a inceput o miscare unionista fara precedent. Ca, pana in prezent, peste 100 de comune din Republica Moldova au anuntat prin reprezentantii lor alesi ca doresc Unirea cu Romania! Si ca in Romania nimeni nu scrie niciun rand de acesta…

- "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. Acelasi…

- Dr. Quinn: Nimeni nu iubește criticile, deși unele sunt chiar constructive 5 recomandari care va ajuta sa faceți fața. Sa recunoaștem: nimanui nu-i pica bine când șeful nu vorbește în termeni tocmai elogioși despre ultimul nostru proiect, când o așa-zisa prietena ne comenteaza…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Romania pastreaza tema centenarului si pune in valoare componenta de turism cultural la ITB (Internationale Tourismus Borse) Berlin, care se desfasoara in capitala Germaniei in perioada 7 - 11 martie 2018. "Standul Ministerului Turismului din cadrul Targului de Turism de la Berlin este unul dintre punctele…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- "Am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16" România doreste sa completeze escadrila de F16 cu înca patru aeronave si are în proiectie achizitionarea a înca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale,…

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele si cu 50 la suta.

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat în sfera de influenta a Uniunii Sovietice.…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Dupa ce deputatul socialist Vlad Batrincea a acuzat Bucurestiul miercuri, 17 ianuarie, de intentii imperialiste si ca Romania si-ar dori „anexarea” Republicii Moldova, un alt parlamentar din aceeasi formatiune politica, Grigore Novac, a mentionat ca „Basarabia e mormant romanesc”.

- "Construim un partid, eu nu vreau nicio functie, ma dau jertfa pentru tara asta. Eu conduc acest partid, ca ei nu au lider si evaluez fiecare om in parte. Haideti sa facem un partid care sa ridice tara asta! Dar credeti ca ei vor asta? Nu, ei nu asta vor. Cand le spui sa treaca la munca, ei vor sa se…