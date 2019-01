Centenarul nu se va sfârși niciodată Anul Centenar s-a incheiat, sarbatorirea lui nu trebuie sa se incheie niciodata, ne spune profesorul de istorie Cristian Stoica de la Școala ASTRA, pentru ca daca ne oprim din cinstirea inaintașilor vom pieri ca neam. Neobositul profesor iși continua orele de istorie in aer liber, de aceasta data ducandu-si elevii la mormantul eroului națiunii noastre, Vasile Goldiș, chiar langa cripta lui Ștefan Cicio Pop. Sa ne cinstim eroii! „Atunci cand un copac este taiat, vedem cercurile frumoase pe care natura le-a desenat in trunchiul acestuia. Incheierea anului 2018 inseamna doar inchiderea unui cerc,… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

