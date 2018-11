Centenarul Marii Uniri: Trei zile de sarbatoare, la Alba Iulia - programul evenimentelor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Casa de Cultura din Odobești vor omagia vineri, 2 noiembrie, la ora 11, memoria savantului francez Emmanuel de Martonne, in prezența Excelenței Sale, doamna MICHELE RAMIS, Ambasadorul Franței la București. Viața și opera geografului vor prezentate de: a) Șerban Dragomirescu – fost cercetator…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este așteptat, miercuri, la Suceava unde va depune o coroana de flori la bustul lui Iancu Flondor, va vizita Muzeul Bucovinei, iar la Cetatea de Scaun a Sucevei va susține o alocuțiune la ceremonia oferirii Drapelului Național al Romaniei. Potrivit Administrației…

- Cei mai multi si-o amintesc drept o excelenta scriitoare, dar sotia Regelui Ferdinand si mama a Regelui Carol al II-lea se refugia si in pictura, gradinarit si amenajarea interioarelor. Maria Alexandra Victoria. Mama raniților, Regina-Soldat, Regina inimilor. Scriitoare, diplomat, sora de caritate,…

- La 90 de ani de la inaugurarea Crucii de pe Caraiman, ridicata la inițiativa Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, Casa Regala a organizat o ampla ceremonie chiar pe munte. Iata cat de stylish a fost Custodele Coroanei! Familia Regala a adus omagiu trecerii a noua decenii de la ridicarea monumentului…

- MOTIVATI… Husenii care vor sa se implice in actiunile organizate de Ziua Nationala a Curateniei sunt asteptati sambata, 15 septembrie, dimineata, in Piata Tricolorului, la ora 8,00. Mai multe scoli si licee din oras au confirmat prezenta cu un numar de aproximativ 100 de voluntari. Orice persoana care…

- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța și Muzeul Național Cotroceni, prezinta, in perioada august-septembrie 2018, Expoziția “Familia Regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916 -1918)”. Organizata sub semnul Centenarului, expoziția isi propune sa readuca in atentia publicului aspecte…

- Daniel Muresan Venind in intampinarea sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, Asociația Colecționarilor din Salaj, Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau și Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Salaj au lansat in circuitul medalistic medalia CENTENAR – PERSONALITAȚI SALAJENE…