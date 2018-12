Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1, prin Centrul Cultural, ii așteapta pe bucureșteni sa sarbatoreasca impreuna Centenarul Marii Uniri. La ceas aniversar, administrația locala a pregatit locuitorilor Sectorului 1 și nu numai, un spectacol de muzica și dansuri populare romanești, care va avea loc sambata, 1 decembrie…

- Sambata, pe 1 decembrie 2018, Palas va sarbatori alaturi de ieseni 100 de ani de la Marea Unire. Cei care vor ajunge in ansamblul din inima orasului vor primi in dar suveniruri cu Tricolorul, vor putea admira Steagul de mari dimensiuni arborat in Atrium si vor fi acompaniati cu muzica patriotica. Pe…

- Sambata, 1 decembrie 2018, este ziua in care Națiunea Romana implinește primii 100 de ani. Pentru a celebra așa cum se cuvine Centenarul Marii Uniri, administrația locala a Municipiului nostru

- Maria Dragomiroiu si Miki sunt invitatele speciale ale programul de 1 decembrie care va avea loc la Calarasi. Manifestarile dedicate Centenarului Marii Uniri vor include trei evenimente: parada militara, retragerea cu torte a trupelor si spectacol artistic.

- Vineri, 23 noiembrie 2018, de la ora 12.00, Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare" gazduieste evenimentul "DE LA UNIREA DOBROGEI CU PATRIA MUMA LA MAREA UNIRE". Realizat in parteneriat de Teatrul pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare" cu Colegiul National "Mihai Eminescu" si…

- La Sanislau, comuna de care apartin si satele Horea si Marna Noua, primarul Kardos Zoltan si Consiliul local sprijina sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Alaturi deBiserica si scoala, asa cum se cuvine. E bine ca macar altii au parte de un comportament normal al primariei si al Consiliului Local.…

- Toate drumurile duc la Carei duminica, 28 octombrie 2018, cand va avea loc la Carei Balul Costumului popular. Cele mai frumoase costume populare vor fi premiate de catre organizatori. Membrii juriului vor fi prezenti printre participanti pentru a identifica cele mai remarcabile piese de vestimentatie…

- Ieri, 15 octombrie 2018, a avut loc la sediul Asociatiei Unirea 2009 Carei o noua sedinta de lucru pentru pregatirea manifestarii din 28 octombrie dedicata aniversarii Centenarului Marii Uniri din 1918. Au fost reprezentate toate asociatiile careiene romanesti. A fost stabilit programul activitatilor…