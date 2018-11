Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Colegiului Național “Carol I”, alaturi de cadrele didactice, parteneri si elevi vor sarbatori 100 de ani de la Marea Unire printr-un eveniment emoționant. Cu acest prilej, Muzica Militara a Garnizoanei Craiova va susține un program de cantece patriotice. Evenimentul ...

- Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universitații din Pitești, in colaborare cu Școala Populara de Arte și Meserii Pitești organizeaza Luni, 26 Noiembrie 2018, ora 18.00, in Atrium, un Concert Extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri. In cadrul programului concerteaza: ・ Corul de…

- Comunitatea din Lupsa s-a mobilizat si va reface momentul istoric din urma cu 100 de ani, cand un numar de 51 de reprezentanti au participat cu un steag devenit celebru, la Marea Unire de la Aba Iulia. Tricolorul care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala este printre putinele obiecte…

- Comunitatea din Lupsa s-a mobilizat si va reface momentul istoric petrecut in urma cu 100 de ani, cand un numar de 51 de reprezentanti au participat cu un steag devenit celebru, la Marea Unire de la Aba Iulia. Tricolorul care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala este printre putinele…

- Centenarul Marii Uniri de la 1918, un eveniment deosebit, adanc legat de fiinta noastra nationala va fi sarbatorit cum se cuvine si in orasul Teius. Astfel, dupa ce in vara s-a dezvelit Monumentul soldatului roman, un omagiu adus eroilor romani, cazuti in bataliile pentru reintregirea neamului, iata…

- Cu ocazia desfasurarii Cercului Pedagogic al invatatorilor din semestrul I, marti, 13 noiembrie a.c., cadrele didactice din invatamantul primar de la Liceul Tehnologic "Stefan cel Mare" din Cajvana au sarbatorit Centenarul Marii Uniri.Tema acestui semestru a fost "Preocupari ale ...

- Pe 15 septembrie 2018, de la ora 10.00, in Aula Mihai I al Romaniei a Universitatii din Craiova, va avea loc Conferinta „Romanii din Balcani la Centenarul Marii Uniri”, eveniment dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Principala ...

- Cateva mii de clujeni au asistat, sambata seara, pe stadionul Cluj Arena, la un spectacol de reconstituire istorica, dedicat Centenarului Unirii. PR-ul evenimentului, Gabriela Marinescu, a declarat, pentru Agerpres, ca, prin acest demers, organizatorii vor sa ofere o alta perspectiva asupra a ceea ce…