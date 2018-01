Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Romania va fi prezenta la Targul International de Turism de la Madrid, in perioada 17-21 ianuarie, iar mesajul principal de promovare este "Romania - o destinatie turistica pentru 365 de zile pe an", potrivit Ministerului Turismului. 0 0 0 0 0 0

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie, de o noua zi libera in data de 24 ianuarie. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totuți, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Centenarul Marii Uniri este un bun prilej de a discuta despre Romania, de a ne bucura impreuna, toti romanii, indiferent unde se afla ei astazi, de succesul unui proiect politic pentru care promotorii sai vor trebui omagiati cum se cuvine, se precizeaza intr-un comunicat al Biroului Prezidiului Academiei…

- Cea mai mare cetate din Romania, Cetatea Alba Carolina, apare la inceputul teaser-ului realizat pentru documentarul „Flavours of Romania“, produs de regizorul Charlie Ottley. Realizator al documentarului „Wild Carpathia”, jurnalistul britanic Charlie Ottley s-a aflat, in vara anului trecut, si la Alba…

- Romania se pregateste de Anul Centenarului. Monumente ce infatiseaza figuri marcante ale Marii Uniri, proiectii de filme istorice sau piese de teatru sunt cateva dintre proiectele propuse pentru 2018. In Capitala se vor construi mai multe ansambluri statuare ale marilor personalitati istorice din secolul…

- Romanii au trait vremuri extrem de grele in perioada comunista, cei mai mulți fiind nevoiti sa infrunte frigul din apartamente in timpul iernii, lipsa apei calde, sa stea la cozi interminabile pentru o bucata de carne sau o sticla de ulei ori sa-si dramuiasca ratia de paine pe care o puteau cumpara.…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Primaria Stefanesti a realizat un calendar de exceptie pentru anul 2018. Aflat sub semnul Centenarului, fiecare fila evoca o personalitate, o cladire din oras sau un eveniment: Ionel Bratianu, Gheorghe Bagulescu, Gara Florica, Actul Marii Uniri, Actul Uniri de la Alba Iulia sau Schitul Florica. Meritul…

- Romanii sunt tot mai nemultumiti de actuala clasa politica din Romania. Tocmai de aceea tot mai multi isi doresc o schimbare. Una dintre nemultumirile este legata de numele actualului premier. Acestia isi doresc un alt premier, unul care sa nu depinda de anumite decizii luate de cei aflati la guvernare.…

- O mare familie, cat un continent intreg. Asa arata arborele genelogic al regelui Mihai. Rude peste tot, de la Londra la Sankt Petersburg, si de la Copenhaga, la Atena si Madrid. Casa Regala a Romaniei se inrudeste cu cea spaniola, atat prin legaturile de familie ale regelui Mihai, cat si prin cele ale…

- "In aceasta noapte, la ora 04.00, dupa ce a trecut de verificarile de calitate necesare, comanda de 2.200 de flacoane de Pentaglobin a plecat spre toate unitatile spitalicesti din tara. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, vor mai ajunge inca 900 de flacoane de Intratec (100 ml), 6.000 flacoane…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Romania a obtinut recunoasterea definitiva a Marii Unirii abia dupa doi ani. Noile sale granite au fost recunoscute prin Tratatul de la Trianon, la 4 iunie 1920. Unirea a primit si sarbatoarea pe care o merita, pe 15 octombrie 1922. Atunci, Regele Ferdinand si Regina Maria au fost incoronati in noua…

- Romanii de pretutindeni care au ales sa sarbatoreasca Ziua Naționala din acest an la Alba Iulia, locul in care spiritul Romaniei se simte mai bine ca oriunde de 1 Decembrie, sunt ospatați cu o masa populara. Au fost servite, gratuit, nu mai puțin de 25.000 de porții de fasole cu carnați și varza cu…

- Actrița Jacqueline Bisset a transmis un mesaj romanilor, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. “Happy 99th aniversary of your beautiful country – Romania! May your dreams come true! Noroc ! Jacqueline”, a transmis actrița. In urma cu doi ani de zile, Jacqueline Bisset a vizitat și Alba Iulia. Mai…

- Principalele rezultate ale cercetarii sociologice Romania 100 Studiul realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES, la comanda Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a evidentiat faptul ca Centenarul Marii Uniri este un eveniment asteptat la nivelul opiniei publice. 88-…

- Simona Halep a racit. Jucatoarea de tenis a urmarit la TV parada de 1 decembrie, eveniment dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Numarul 1 mondial a preferat sa nu iasa din casa pentru ca starea ei de sanatate sa nu se deterioreze, mai ales ca peste cateva zile va pleca la turneul demonstrativ din Thailanda,…

- Studiul realizat de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES, la comanda Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, a evidențiat faptul ca Centenarul Marii Uniri este un eveniment așteptat la nivelul opiniei publice. 88% dintre respondenți considera ca Marea Unire de la 1…

- Cotidianul ”Libertatea” a demarat astazi, 1 Decembrie, campania ”Centenarul Marii Uniri – Romani de care ne mandrim” . Timp de 365 de zile, pana la 1 decembrie 2018, cititorii sunt invitați – zi de zi -, intr-o calatorie in timp, sa iși aminteasca de oamenii care au marcat destinul Romaniei. Prin…

- Ministerul Turismului a lansat procedurile de licitatie publica pentru achizitionarea serviciilor de amenajare a standurilor, in vederea participarii la cinci targuri internationale in ianuarie si februarie 2018, acolo unde Romania va fi promovata ca destinatie turistica. Astfel, participarea la…

- Unul dintre subiectele care au tot revenit in atentie anul acesta a fost faptul ca bancile din Romania acorda credite romanilor aflati in strainatate, in anumite conditii. O tema de interes ramane si programul Prima Casa, pentru care sunt depuse sute de mii de dosare, dar si evolutia creditelor de nevoi…

- „Ei vorbesc de stat paralel. Realitatea este ca Romania ajunge sa fie un stat capturat”, spun initiatorii protestelor. Romanii s-au mobilizat și au ieșit in strada, intr-un protest mai amplu decat ultimele de acest fel. A avut insa și un moment tensionat și controversat - la București, jandarmii calare,…

- Gudalajara, Mexic – ecoul inca se mai pastreaza in urechile celor care au fost martori indirecți la participarea naționalei de fotbal a Romaniei la Campionatul Mondial desfașurat in țara nord americana. Se intampla in 1970, iar cronicele consemnau a patra prezența a țarii noastre la competiția internaționala.…

- Un studiu realizat pentru ARPIM arata ca romanii trebuie sa aștepte și 43 de luni ca sa aiba medicamente de ultima generație, iar din cele 156 medicamente inovatoare aprobate in Europa, in Romania doar 20 au fost introduse pe lista de compensate sau gratuite.Citeste si: Inspectorii Guvernului…

- O romanca in varsta de 84 de ani, care locuiește pe strazile din Madrid, a fost batuta cu brutalitatea de patru tineri. „A fost agresata de patru fasciniști”, susține activistul de orgine romana Lagarder Danciu, pe contul sau de Twitter, potrivit gazetaromaneasca.com. Flora traiește de aproape patru…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, ca Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piata muncii in sectoare precum IT, sanatate, constructii si agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, multi dintre ei chiar in aceste domenii, trebuie atrasi inapoi,…

- Crescatorii de ovine din Romania isi vand animalele la export la un pret mediu de 6 lei pe kilogram in viu, un produs care in tara de destinatie este vandut la un pret de aproape 6 ori mai mare, respectiv la 35 de lei (6 euro) pe kilogram in viu, potrivit organizatiei Animals International, care…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, avand in vedere ca 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante la plata datoriilor curente, conform sondajului de opinie comandat de KRUK Group cu ocazia celei…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania informeaza ca, de la 1 decembrie, autoritatile canadiene vor elimina cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului nord-american.

- Indicele ROBOR la trei luni a atins marți un nou maxim al ultimilor trei ani, ajungand la 1,92%. O valoare mai mare a fost atinsa in data de 3 noiembrie 2014, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In funcție de ROBOR se calculeaza ratele la creditele in lei, cele mai afectate fiind creditele…

- Consumul de miere conventionala in Romania se situeaza, in prezent, la 600-700 de grame/an pe cap de locuitor, de doua-trei ori mai putin decat in tarile dezvoltate, iar din totalul productiei nationale 5% apartine apicultorilor certificati ecologic sau in curs de conversie, arata datele federatiei…

- Ministerul Turismului promoveaza Romania la cea de-a 37-a ediție a World Travel Market din Londra, cel mai mare targ internațional de turism din lume, adresat exclusiv specialiștilor din domeniu. Anul acesta, Romania aduce in atenția profesioniștilor atat destinația turistica Alba Iulia, cat și circuitele…

- Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene. In cadrul cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata in doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din…

- Tudorel Toader a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca initiativa legislativa in cazul Legilor justitiei nu apartine ministrului Justitiei. „Un grup de parlamentari au preluat proiectul de lege pentru modificarea Legilor justitiei. Au deplina libertate sa mentine unele solutii propuse,…

- ”In prezent, MAI se confrunta cu un deficit major de personal din cauza iesirilor din sistem ca urmare a accesarii dreptului la pensie de catre politistii si cadrele militare in activitate, dar si din alte cauze, cum ar fi demisii, transfer etc.”, motiveaza Guvernul decizia adoptata. Deficitul…

- Noul Centru Pilot Maria Beatrice – Alba Iulia iși propune ca activitate: profilaxia gravidei și a noului nascut, prevenție, diagnoza și intervenție timpurie, terapie și reabilitare post-traumatica pentru copii și adulți. Construcția acestuia a inceput in 10 iulie 2017 și are termen de finalizare 5 iulie…

- Potrivit proiectului de lege, mierea poliflora va fi ambalata in borcane de 250 ml, cu capac de culoare verde, si va proveni exclusiv din stupinele autorizate. Parlamentarii semnatari au propus ca resursele financiare necesare sa se asigure de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului…