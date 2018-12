O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, In tribuna oficiala se afla reprezentanti ai […] CENTENARUL MARII UNIRI. Iohannis, Tariceanu, Dragnea si Dancila, la PARADA MILITARA de la Arcul de Triumf is a post from: Ziarul National