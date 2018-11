Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela a plecat de acasa la scurt timp dupa ce a terminat clasa a IV-a pentru a-și urma visul de a studia in Iași, atunci cand alți elevi inca mai merg cu mama sau tata de mana la școala. Originara din comuna Belcești, tanara a vrut sa faca performanța și a reușit. Acum, Mihaela este studenta in anul…

- Orginara din satul Girbești, comuna Țibana, Madalina Spiridon a ajuns sa studieze in Iași prin programul Asociației ProRuralis. Mulți dintre copiii din mediul rural iși doresc sa studieze la unul dintre liceele bune din Iași insa puțini dintre ei reușesc din cauza condițiilor financiare precare. Madalina…

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO continua demersurile pentru constituirea Rezervatiei Biosferei Transfrontaliere trilaterale „Delta Dunarii–Prutul de Jos“, printr-o cooperare intre Romania, Ucraina si Republica Moldova, sub patronajul Organizatiei…

- In perioada 26-29 septembrie 2018, s-a desfasurat la Varsovia cea de-a treia intalnire transnationala din cadrul proiectului Erasmus + "Maths & Languages", 2017-2020, la care au participat reprezentantii celor 13 institutii din proiect din Franta, Belgia, Italia, Romania si Polonia si in care Colegiul…

- Cea mai noua cursa a companiei naționale Tarom unește in anul Centenarului zona de vest a Romaniei cu Republica Moldova. Vor fi trei zboruri saptamanale pe aceasta ruta, in fiecare luni, joi și sambata. The post De trei ori pe saptamana, zbor direct Timișoara – Chișinau appeared first on deBanat.ro…

- Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi" - 31084 Euro, Colegiul National "Costache Negruzzi" - 16206 Euro, Colegiul National "Costache Negruzzi" - 21468 Euro, Colegiul National de Arta "Octav Bancila" - 25014 Euro, Colegiul National "Garabet Ibraileanu" - 30032 Euro, Colegiul Tehnic…

- CONSECINTE… Masuri aspre in Clubul Bliss, dupa scandalul in care au fost implicate mai multe persoane cunoscute ca fiind apropiate lumii interlope. Conducerea localului a incheiat colaborarea cu bodyguardul Valentin Craciun si a contractat o firma de paza si protectie din Iasi, cu bodyguarzi din Republica…

- Unionistii din Romania si Republica Moldova care participa la Marsul Centenarului pe traseul Alba Iulia - Chisinau au ajuns la Iasi, ultimul mare oras in care opresc inainte de a trece Prutul. Cateva zeci de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului au ajuns vineri dupa-amiaza la Iasi, ei fiind intampinati…