- Grupul Monza, proprietarul spitalului cu acelasi nume din Bucuresti, a preluat Centrul ProEstetica din zona Dorobanti di Capitala, acesta urmand sa fie redenumit Centrul Medical Monza. “Acest pas reprezinta o noua etapa in extinderea brandului Monza atat in tara, cat si in Bucuresti.…

- Capacitatea Centrului Medical Monza este de 13 paturi, 4 cabinete medicale, 3 sali de operație Bucuresti, 2 aprilie: Grupul Monza anunța achiziția Centrului Medical ProEstetica din București. In urma preluarii, unitatea medicala din zona Dorobanți va fi cunoscuta sub numele “Centrul Medical Monza”. …

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi cel de-al 56-lea magazin din tara la Giugiu, cu o suprafata totala de 1.220 de metri patrati. ’’Suntem bucurosi ca ajungem in Giurgiu si speram ca locuitorii…

- Traficul rutier pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si pe mai multe artere din judetele Dambovita, Arges, Maramures, Gorj, Prahova, Buzau se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, in conditii de ceata, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Citeste si: Vesti PROASTE pentru fratii…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe mai multe artere din judetele Teleorman, Vrancea, Buzau si Tulcea din cauza inundatiilor si a alunecarilor de teren. De asemenea, se circula cu dificultate pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti si pe mai multe sosele din judetele Dambovita,…

- In Sala de concerte a Palatului "Lyra" din Braila s-a desfasurat duminica, 25 martie 2018, cea de a noua editie a Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii "Armoniile Dunarii", organizat de Scoala Populara de Arte "Vespasian Lungu" Braila. Au fost prezenti pe scena 62 de concurenti impartiti…

- Restricții de tonaj, pe drumuri naționale din Buzau și Tulcea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de luni, 26 martie, nu mai era niciun drum national sau autostrada cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere…

- Ora Pamantului 2018. Sambata, milioane de oameni, instituții și companii au stins luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Vezi galeria foto + 5 + 5 FOTO: EPA Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit sambata, Ora Pamantului (Earth Hour),…

- UPDATE 21:00 Traficul rutier mai este oprit, în aceasta seara, pe patru drumuri naționale, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Române. Astfel, circulația rutiera este în continuare oprita pe patru drumuri naționale, respectiv DN 1D Albești Paleologu (județul Prahova)…

- Traficul rutier este inchis in continuare pe ambele sensuri de mers ale tronsonului Bucuresti – Drajna al Autostrazii Soarelui precum si pe opt drumuri nationale, din cauza viscolului si a ninsorii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, circulatia rutiera este oprita pe…

- Traficul rutier este inchis in continuare pe ambele sensuri de mers ale tronsonului Bucuresti – Drajna al Autostrazii Soarelui precum si pe sapte drumuri nationale, din cauza viscolului si a ninsorii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, circulatia rutiera este oprita…

- Firea a subliniat ca nu se pot lua astfel de hotarari locale, iar mai departe fiecare va raspunde pentru nesupunere. Ninsoarea va inceta in Bucuresti dupa orele amiezii, iar vantul se va diminua si nu va mai avea intensificari puternice, ajungand pana la maximum 35 de kilometri pe ora, a declarat…

- Spitalul Monza, parte a grupului italian Policlinico di Monza si Centrele Ares, specializate in domeniul cardiologiei, au lansat reteaua de clinici-butic de cardiologie Ritmico, o investitie de 4,5 milioane de euro in urma careia in urmatorii cinci ani vor fi deschise cel putin 30…

- Vineri, începând cu ora 7:30, a fost închisa circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, între București și Drajna, km 12+000 – km 105+500, din cauza viscolului puternic și a vizibilitații reduse, anunța CNAIR. …

- Baimarenii au stabilit, recent, ca orasul lor este unul dintre cele mai sigure din Romania si ca sunt relativ multumiti de facilitatile medicale si de cele educationale pe care le au la dispozitie, de locurile unde se pot recrea si de puritatea aerului pe care il respira. Romanii si-au ales cartierele,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunț de participare in SEAP…

- MAI RECOMANDA ATENȚIE SPORITA IN CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE Pana marți, 20 martie a.c., ora 21.00 este in vigoare o informare meteorologica de precipitații in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toata țara. Avand in vedere…

- Inundatiile au afectate 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. In localitatea Homorod ...

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor hidrologice, au fost afectate 71 de localitați din 15 județe (Argeș, Brașov, Buzau, Calarași, Covasna, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) și municipiul…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca sunt afectate de inundatii 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca luni, 12 martie, in intervalul orar 08:00 – 17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea…

- Timișoara da startul ediției a VII-a a caravanei Zilele Filmului Romanesc cu proiecția Fotbal infinit, cel mai nou titlu semnat de regizorul Corneliu Porumboiu care a avut aseara avanpremiera la Bucuresti. Timișorenii vor putea vedea filmul de la ora 20:30 la Casa Artelor, Sala Studioart. In perioada…

- Ambasadorul Romaniei la Haga a avut o intalnire cu delegatia Asociatiei Municipiilor din Romania condusa de Robert Sorin Negoita, presedinte al asociatiei si primar al sectorului 3 al municipiului Bucuresti, in contextul vizitei acesteia in Olanda, in 8 si 9 martie, la invitatia Asociatiei Municipalitatilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Este vorba de un concurs cu premii, ce incurajeaza mișcarea, sub deviza „Bucurie in Mișcare” – BIM, concurs la care vor participa mai multe orașe din țara intre care și Arad. Pe scurt, provocarea competiției este sa postați o imagine sau un clip pe profilul personal de Facebook sau…

- Incepand cu anul universitar 2018-2019, Universitatea din Pitesti va organiza un nou program de studii, unul revolutionar cum l-a numit rectorul Dumitru Chirlesan, și anume „Limbaj mimico-gestual”.Programul de studii va avea o durata de 3 ani, ca orice alt program de licenta, si va fi incadrat, cel…

- Dupa o pauza forțata, CSU Reșița disputa la finalul acestei saptamani un nou meci in campionat. Handbalistele pregatite de profesorul Cristian Busuioc se vor deplasa la Brașov pentru meciul cu ASC Corona 2010, una dintre fruntașele Seriei B din Divizia A. „Va fi o deplasare grea, vom…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti. Potrivit Companiei Nationale…

- Transferul lui Florin Gardos la CS U Craiova i-a bucurat pe olteni, i-a pus in garda pe rivalii alb-albastrilor si a nascut ironii din partea fostului sef al LPF, Dumitru Dragomir, care l-a numit „ciorba reincalzita”. Chiar inainte de startul partidei CS U Craiova – ACS Poli Timisoara, fundasul,…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Procurori DIICOT, impreuna cu polițiști de la Crima Organizata, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in falsul de moneda. Membrii gruparii sunt banuiți ca au acționat inclusiv pe raza județului Vrancea. Suspecții sunt banuiți ca au cumparat bunuri puse la vanzare…

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Marți, 20 februarie, procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea…

- Atunci și Acum: Crin Antonescu este un politician care a decis sa se retraga din viața politica. Profesor de istorie, la baza, Antonescu a fost lider al PNL, a candidat la președinție in 2009, și este cel care a adus pe scena politica proiectul eșuat USL, o alianța intre liberali, conservatori și social-democrați.…

- Kaufland Romania anunța schimbari la toate magazinele din țara. Compania iși propune sa extinda oferta de pește proaspat și fructe de mare pentru ca ea sa ajunga pana la 50 de articole pe raion. Kaulfand Romania demareaza un amplu proces de extindere a vitrinelor de pește proaspat și fructe de mare.…

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 27-28 ianuarie 2018, Concursul interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Manifestarea, ajunsa la cea de-a XXI-a…

- Autoritațile județene sarbatoresc astazi, alaturi de cetațeni, implinirea a 159 de ani de la Mica Unire. La Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, la ora 11.00, este așteptata sosirea oficialitaților, iar la ora 11.05 va fi intonat Imnul Național. Reprezentanții instituțiilor prahovene…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, cand romanii sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, informeaza marti CFR Calatori. „Ceferisti, pasageri,…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri. Astfel, miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Rețeaua Vodafone România a fost certificata drept cea mai performanta rețea mobila din România pentru al patrulea an consecutiv, obținând cel mai mare punctaj total pentru calitatea și performanța serviciilor sale de voce și date mobile, în urma testarii tuturor rețelelor…