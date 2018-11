Centenarul Marii Uniri: 100 de kilometri pentru 100 de ani de la Marea Unire

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de biciclisti a parcurs, vineri, 100 de kilometri, de la Cluj-Napoca la Alba Iulia, la 100 de ani de la Marea Unire. Ei au purtat mai multe insemne tricolore, iar la jumatatea drumului au oprit la Monumentul Eroilor de la Miraslau, pentru o poza de grup.

- Un fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, Ion Margineanu, a ajuns astazi, 30 noiembrie 2018, la Alba Iulia dupa ce a parcurs pe jos o distanta de aproape 500 de kilometri in 30 de zile. Barbatul de 75 de ani a facut acest efort pentru a sensibiliza cele doua natiuni ca, in viitorul apropiat,…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a hotarat, joi, ca in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie, la toate meciurile din cadrul competitiilor organizate de Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal, inaintea fluierului de start sa fie intonat imnul de stat al Romaniei,…

- Klaus Iohannis, Familia Regala, mai mulți comisari europeni, dar și peste 100.000 de romani sunt așteptați la Alba Iulia, de Ziua Naționala. Președintele va participa la inaugurarea Monumentului Unirii, apoi la cel mai spectaculos ceremonial militar din ultimii ani.La 100 de ani de la Marea…

- Intr-o luna si jumatate, la Alba Iulia se sarbatoreste Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. In jur de 100.000 de oameni sunt asteptati in Cealalta Capitala, la care se mai adauga aproximativ 70.000 de cetateni ai orasului care…

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni, relateaza Mediafax. In interior s-a alcatuit numarul 100, simbolul Centenarului. Participanții au venit din 70 de…

- Sute de elevi din Alba Iulia fac curațenie, sambata dimineața, in cartierul albaiulian ”Lumea Noua”, in cadrul campaniei Let`s do it Romania. Majoritatea celor care participa la campanie sunt elevi, aceștia fiind insoțiți și de profesori. Inscrierea a inceput de la ora 9.30 in fața magazinului Dedeman.…