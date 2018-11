Stiri pe aceeasi tema

- La 100 ani de la Marea Unire, sambata, 1 Decembrie 2018, clopotele lacasurilor de cult ortodoxe din Romania vor rasuna la ora 10:00, timp de trei minute, in amintirea Marii Uniri. Tot de Ziua Nationala a Romaniei, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in toate bisericile ortodoxe se va oficia slujba de…

- Incepand din 16 noiembrie, proiectul „Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei si artei populare romanesti” a ajuns la Washington D.C. In seara zilei de 16 noiembrie 2018, expoziția de fotografie istorica despre Regina Maria și dragostea sa pentru arta populara a fost prezentata cu sprijinul…

- Intrucat vom fi atat de aproape de marea sarbatoare a tuturor romanilor, vom celebra Centenarul in cadrul evenimentului “Uniți prin povești”, ce se va deșfasura maine la Alba Iulia, in interiorul Muzeului Principia. Evenimentul va gazdui Turul țarii in povești muzicale, ce ajunge pentru prima data la…

- Igor Dodon a atacat astazi în Duma de Stat a Rusiei, inițiativele Guvernului de la Chișinau de a forța retragerea a trupelor ruse de ocupație din Transnistria. "În ultimii 26 de ani, putem observa urmatoarele rezultate-cheie ale operațiunii de menținere a pacii:…

- Astazi, 20 noiembrie 2018, clopotele bisericilor romanești din județul Alba vor bate de 100 de ori, simultan! Potrivit unei adrese inaintate primariilor din județ de catre Consiliul Județean Alba, in semn de omagiu și respect, pe frontispiciul primariilor din toate comunele, orașele și municipiile județului…

- Comuna Albeștii de Argeș a sarbatorit Centenarul. Elevii de la Școala Gimnaziala au susținut un emoționant program artistic. Duminica, 18 noiembrie, comuna Albeștii de Argeș a celebrat Centenarul, aducand omagiul eroilor din localitate care și-au jertit viețile pe frontul Primului Razboi Mondial, pentru…

- Cele mai bune romane romanești aparute in cei 100 de ani de la fondarea Statului Național Roman vor fi prezentate la Alba Iulia in cadrul unei ample sesiuni de comunicari moderata de Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania. Avand ca tema ,,Centenarul romanului romanesc – cele…

- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul ministerului, citat de News.ro.