Zilele acestea, odata cu Centenarul, instituțiile publice și firmele au apasat foarte mult pedala cu tricolorul și indemne mai mult sau mai puțin patriotice de a celebra cei 100 de ani de la Unire. Anual avem aceasta isterie generalizata in care cheltuim o gramada de bani pentru a celebra Marea Unire cu mult spectacol și...