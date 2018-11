Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se alature printului Charles al Marii Britanii depunand o coroana de flori, duminica, la monumentul national Cenotaph din centrul Londrei, pentru a marca centenarul armistitiului care a incheiat Primul Razboi Mondial in 1918, relateaza dpa. Steinmeier…

- Presedintele Donald Trump nu a putut participa la comemorarea in Franta a soldatilor si marinarilor americani ucisi in timpul Primului Razboi Mondial, deoarece ploaia a facut imposibila organizarea deplasarii la ceremonie, a spus Casa Alba, transmite Reuters.

- Acum o suta de ani, in cel de-al 11-lea ceas al celei de-a 11-a zile din cea de-a 11-a luna - la 11 noiembrie 1918, ora 11.00 -, mii de goarne au sunat incetarea focului in Primul Razboi Mondial, scrie AFP preluata de Agerpres La inceputul lui noiembrie din acel an, soldatii imparatului Wilhelm…

- In lipsa unor surse fiabile din acea epoca, cifrele legate de Primul Razboi Mondial sunt de multe ori greu de stabilit cu certitudine si pot varia in mare masura. Sunt, in general, foarte aproximative, a consemnat AFP, care a sintetizat datele cel mai larg recunoscute privind marea conflagratie de la…

- Acum o suta de ani, in cel de-al 11-lea ceas al celei de-a 11-a zile din cea de-a 11-a luna - la 11 noiembrie 1918, ora 11.00 -, mii de goarne au sunat incetarea focului in Primul Razboi Mondial, scrie AFP. La inceputul lui noiembrie din acel an, soldatii imparatului Wilhelm al II-lea de Hohenzollern…

- Primul Razboi Mondial a fost o uriasa inclestare de forte al carei rezultat s-a jucat pe frontul occidental, in Franta si Belgia, unde s-au desfasurat cele mai aprige batalii, desi conflictul a provocat milioane de morti si pe celelalte fronturi europene - Rusia, Balcani, Italia - si s-a extins rapid…

- Noul film al regizorului Peter Jackson, despre Primul Razboi Mondial, realizat din inregistrari de arhiva restaurate si colorate, va fi prezentat in premiera la BFI London Film Festival, informeaza marti Press Association. Proiectul al carui titlu a fost anuntat recent - "They Shall Not Grow Old" -…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca va fi la Paris pe data de 11 noiembrie pentru a participa la ceremoniile ce marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial si prin urmare a anulat parada militara la care dorea sa ia parte tot atunci in SUA, relateaza agentiile AFP,…