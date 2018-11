Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si-a exprimat regretul pentru tratamentul ce i-a fost rezervat duminica la Paris fata de cel al omologului sau din Kosovo, in timpul ceremoniilor centenarului Armistitiului din 1918, a relatat luni presa locala, noteaza France Presse. Presa sarba a publicat…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse preluata de Agerpres. Sustinuta public de catre Washington…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Kosovo este pentru Serbia un asa-zis stat, indiferent cum se refera la el Washingtonul si ambasadorul SUA la Belgrad, a declarat marti presedintele sarb Aleksandar Vucic, comentand o declaratie a ambasadorului american Kyle Scott conform careia Kosovo este un stat suveran, relateaza agentia Tanjug.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca ii va cere omologului sau rus Vladimir Putin "sustinere politica concreta" in problema privind Kosovo, in timpul vizitei oficiale pe care o va efectua marti la Moscova, relateaza site-ul publicatiei The Balkan News.

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat ca doreste garantii ca tara sa va adera la Uniunea Europeana în 2025 ca parte a unui eventual acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, care ar deschide calea ambelor parti de a se alatura blocului comunitar, relateaza Agerpres. Serbia…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat joi ca doreste garantii ca tara sa va adera la Uniunea Europeana in 2025 ca parte a unui eventual acord cu Kosovo, dorit de Bruxelles, care ar deschide calea ambelor parti de a se alatura blocului comunitar, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Drumul spre un acord de pace final cu Serbia va fi "dificil", a atras atentia vineri, intr-o postare pe Facebook, presedintele kosovar Hashim Thaci, relateaza AFP. "Kosovo este hotarat sa gaseasca un acord final cu Serbia, care sa garanteze o recunoastere reciproca, precum si o aderare la UE, NATO si…