CENTENARUL ARMISTIŢIULUI Cum a contribuit Marele Război la emanciparea femeilor Femeile s-au aflat in centrul efortului de razboi in timpul primei conflagratii mondiale in toate tarile beligerante, implicare care a contribuit la emanciparea lor, intr-un ritm mai mult sau mai putin rapid, in functie de tara, noteaza AFP. La 7 august 1914, presedintele consiliului francez (premier) Rene Viviani, care se astepta atunci ca razboiul sa fie unul scurt, le indemna pe femeile din zonele rurale sa ia locul "pe camp celor aflati pe campul de lupta". Era vremea recoltei, care nu avea voie sa fie irosita. Dar conflictul s-a prelungit, iar atat in Franta, cat si in Germania, multe femei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

