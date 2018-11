Centenarul Armistitiului: ceasuri pentru Merkel, Macron si Trump

Stiri pe aceeasi tema

- O suta de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial si o suta patruzeci si sapte de ani de la sfarsitul razboiul franco-prusac. Oare si-ar fi imaginat Otto von Bismarck si Napoleon al III-lea ca mostenitorii lor vor garanta pacea in Europa dupa un veac? - scrie istoricul Gabriel Horia Nasra pe blogul…

- La o suta de ani dupa ce pustile Primului Razboi Mondial au amutit, liderii Frantei si Germaniei s-au tinut de mana si s-au sprijinit unul de celalalt intr-o ceremonie menita sa marcheze semnarea Tratatului de armistitiu de pe 11 noiembrie 1918.

- Financial Times: KPMG nu va mai oferi servicii de consultanța clienților mari pe care ii auditeaza ● Investitorii incep sa se teama de creșterea datoriei publice americane ● The Times: Trump se foloseste de succesul la urne pentru a-l destitui pe Jeff Sessions din functia de procuror general ● The Guardian:…

- Financial Times: Rețeta de creștere economica a Italiei va funcționa pentru intreaga Europa, spune Di Maio ● Nu exista bani rusești in donațiile facute pentru referendumul privind Brexit, spune Arron Banks ●SUA : 8 state au primit derogari privind importurile de petrol iranian ● Liderii de business…

- Parmigiani Fleurier, partener al constructorului de automobile supersport Bugatti din 2004, a creat o piesa unica pentru celebrarea noului model Bugatti Divo. Parmigiani a dezvoltat o colectie de ceasuri exceptionale vizual si tehnic, care a insotit modelele Bugatti Veyron si Chiron. In fiecare an,…

- Escaladarea conflictului comercial dintre Washington si Beijing loveste in uriasa piata chineza si ii afecteaza psihologic pe foarte multi clienti autohtoni care si-au redus masiv achizitiile de produse de lux in a doua jumatate a acestui an, a avertizat Ermenegildo Zegna, directorul producatorului…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- Subiectul scrisorii trimise de Rudy Giuliani in Romania a fost reflectat in principalele ziare internaționale, care vorbesc despre intervenția fostului primar contra luptei anticorupție, dar și de diferența fața de poziția oficiala a autoritaților oficiale din Statele Unite.