- Americanii marcheaza duminica aniversarea a 100 de ani de la armistitiul ce a incheiat Primul Razboi Mondial cu celebrari variind de la spectacole de lumini cu trupe de dans high-tech pana la adunari sumbre in onoarea veteranilor militari ai tarii, relateaza Reuters. Mai mult de 100.000 de americani…

- In lipsa unor surse fiabile din acea epoca, cifrele legate de Primul Razboi Mondial sunt de multe ori greu de stabilit cu certitudine si pot varia in mare masura. Sunt, in general, foarte aproximative, a consemnat AFP, care a sintetizat datele cel mai larg recunoscute privind marea conflagratie de la…

- Femeile s-au aflat in centrul efortului de razboi in timpul primei conflagratii mondiale in toate tarile beligerante, implicare care a contribuit la emanciparea lor, intr-un ritm mai mult sau mai putin rapid, in functie de tara, noteaza AFP. La 7 august 1914, presedintele consiliului francez (premier)…

- Acum o suta de ani, in cel de-al 11-lea ceas al celei de-a 11-a zile din cea de-a 11-a luna - la 11 noiembrie 1918, ora 11.00 -, mii de goarne au sunat incetarea focului in Primul Razboi Mondial, scrie AFP. La inceputul lui noiembrie din acel an, soldatii imparatului Wilhelm al II-lea de Hohenzollern…

- Primul Razboi Mondial a fost o uriasa inclestare de forte al carei rezultat s-a jucat pe frontul occidental, in Franta si Belgia, unde s-au desfasurat cele mai aprige batalii, desi conflictul a provocat milioane de morti si pe celelalte fronturi europene - Rusia, Balcani, Italia - si s-a extins rapid…

- Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la acelasi nivel cu Portugalia si Ungaria. In topul vanzarilor de pesticide este Spania, cu circa 77 de milioane de kg, Urmata de Franta cu 72 de milioane de kg, Italia…

- Se pare ca romanii sunt deschisi la alternativele pentru bancile obisnuite, intrucat Revolut a anuntat cateva noi recorduri pentru tara noastra. Se pare ca serviciul fintech este foarte popular aici, chiar daca s-a lansat cu doar cateva luni in urma. Revolut anunta astfel suport extins pentru utilizatorii…

- Piața auto din Europa continua parcursul foarte bun din acest an. In primele șapte luni din 2018, europenii au inmatriculat aproape 10 milioane de mașini noi, iar luna iulie (1.31 milioane unitați) a fost cea mai buna luna pentru piața europeana din 2009 incoace. Creșterile inregistrate in Germania,…