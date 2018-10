Centenarul a blocat Alba Iulia: Mai gasesti cazare la mii de lei pe noapte, masinile vor fi oprite la intrarea in oras

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 octombrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 598 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Alba si Consiliul Judetean Alba, implementeaza, in anul școlar 2018 – 2019, proiectul…

- 675 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni, la data de 25 septembrie 2018. FIRMELE care fac angajari si ce meserii se cauta Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 25 septembrie 2018, in Alba Iulia, Aiud,…

- Incepand cu 29 august 2018, locuitorii din zone greu accesibile din Județul Alba vor beneficia de vaccinare și consultații medicale gratuite Cabinetul medical mobil prin programul “Sanatate prin prietenie” a acordat asistența medicala gratuita comunitaților fara servicii medicale din Maramureș 29 august…

- Asociația Rotary Club “Floare de colț” Abrud Campeni se alatura proiectului ”Caravana Sanatații” implementat de Direcția de Sanatate Publica a Județului Alba, prin care iși propun imbunatațirea starii de sanatate a locuitorilor din Alba. Creșterea acoperirii vaccinale pana la valorile recomandate de…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 21 august 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 419 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 7 august 2018. Sunt vacante 493 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Muncitor necalificat…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 24 iulie 2018. Sunt vacante 494 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Inginer topograf-SC…