Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 1 decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o bancnota aniversara pentru colectionare, cu valoarea nominala de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani…

- O bancnota aniversara de 100 de lei va fi lansata de Banca Naționala cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Banconta are valoare circulatorie, dar este destinata in special colecționarilor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa, incepand din 1 decembrie, in circuitul numismatic, o bancnota aniversara…

- Incepand de luni, 26 noiembrie, Banca Nationala a Romaniei a pus in circulație o moneda din alama, avand ca tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. De asemenea, pentru colecționari, va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur, la Centenarul Marii Uniri, o moneda din argint și…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pentru colectionare si, totodata, va pune in circulatie o moneda aniversara din alama, avand ca tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, conform agerpres.ro. …

- O moneda aniversara la 100 de ani de la Marea Unire este lansata luni de catre Banca Naționala a Romaniei. In afara de aceasta, BNR mai scoate pe piața, tot pentru colecționari, o moneda de aur, ți alta de argint. Moneda marii Uniri este confecționata din alama. Moneda din aur are o valoare nominala…

- Luni, 26 noiembrie, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pentru colecționare și, totodata, va pune in circulație o moneda aniversara din alama, avand ca tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Aversul…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pentru colectionare si, totodata, va pune in circulatie o moneda aniversara din alama, avand ca tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur, o moneda din argint, o moneda din alama pentru colectionare si, totodata, va pune in circulatie o moneda aniversara din alama, avand ca tema „100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”.