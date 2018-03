Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea unui parc industrial in parteneriat cu Republica Populara Chineza reprezinta o prioritate intrucat se subscrie masurilor avute in vedere pentru atragerea investitiilor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 268 carturi cu pedale pentru copii, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 240.000 lei daca ar fi fost originale. In data de…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti acorda si in anul 2018 doua premii pentru mass-media, intitulate „O privire asupra Germaniei” si „Unitate prin diversitate – contributia minoritatii germane la dezvoltarea Romaniei in ultima suta de ani”. Prin intermediul celor doua premii sunt distinse creatii publicistice…

- Comunicat de presaAvand in vedere lipsa transparentei decizionale din ultima perioada, legata de reorganizarea structurala a politiei municipiului Constanta, la care se adauga si faptul ca Legea 153 2017 nu se aplica si pentru familia ocupationala din care face parte si M.A.I., SNPPC a luat decizia…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei…

- Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecatorii l-au scapat de arestul preventiv dupa ce s-a impacat cu victima pe care a inșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistratii Judecatoriei Strehaia. Judecatorii au decis ca nu este nevoie ca…

- Supranumit ”Prințul Țiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Poliției din Strehaia pentru inșelaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. Leo de la Strehaia a fost cautat luni dimineața…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Preţurile locuinţelor…

- Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Oleksandr Bankov, a spus miercuri ca tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti nu a reprezentat un caz unic si ca aceste actiuni reprezinta o noua etapa a razboiului hibrid declansat de catre Federatia Rusa impotriva Ucrainei.…

- Razboiul hibrid purtat de Rusia s-a mutat la granita de vest a Ucrainei, inclusiv la cea cu România. Este semnalul de alarma tras de ambasadorul Kievului la Bucuresti, în legatura cu presupusul complot de incendiere a unor scoli cu predare în

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- București, 23 februarie 2018 Domnului Calin Popescu-Tariceanu Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de…

- Primarul Timișoarei susține ca el cunoaște realitatea și știe exact care sunt pașii care mai trebuiau parcurși pentru ca vaporașele cumparate in urma cu aproape doi ani, cu aproape 2 milioane de euro, sa ii plimbe pe oameni pe Bega. „Eu știam care este realitatea, pentru ca eu m-am ocupat…

- Maria Hanzu, fosta finalista Miss Universe Romania 2017, ne reprezinta țara la Miss Europe World 2018 din Liban. Tanara are 20 de ani, 1.70 m inalțime, dimensiunile sale sunt 85-62-90 și este nascuta in Sibiu. In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018, organizata zilele trecute in…

- Aproximativ 7.000 de bunuri susceptibile a fi contrafacute, descoperite la P.T.F. Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit aproximativ 7.000 articole textile si incalțaminte, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care trei cetateni, doi…

- In fiecare an, la 19 februarie, se sarbatoreste Ziua Brancusi, amintind de data nasterii marelui sculptor roman, respectiv 19 februarie 1876. Astazi se implinesc 142 de ani de la nașterea marelui sculptor roman.

- Cu siguranța, plantațiile pomicole pot fi rentabile și afacerile din acest domeniu pot fi de mare succes! Reprezinta una din modalitațile cele mai eficiente de punere in valoare a fondului funciar. Sistemele moderne, superintensive, asigura profituri mari chiar și la suprafețe mici. Unul din avantajele…

- Prezent joi, la Pitești, unde a luat parte la conferința de presa a ALDE Argeș, deputatul Varujan Vosganian, vicepreședinte al partidului la nivel național, a facut o scurta evaluare a filialei județene. Varujan Vosganian a afirmat ca filiala ALDE Argeș este printre cele mai bune filiale.“Filiala ALDE…

- O calatorie inceputa pe 24 ianuarie la Alba Iulia a fotografului Radu Chindris s-a oprit recent la Bucuresti in sala Regina Maria a hotelului Athenee Palace Hilton. In aceasta incapere, fotograful va realiza portretele a 100 de personalitati...

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- In Militari se aplica legea junglei. Pentru ca nu sunt suficiente locuri de parcare, oamenii apeleaza la tot felul de tertipuri. De exemplu, locuitorii Sectorului 6 fac propriile reguli pe care le aplica fara ca oamenii legii sa ia vreo masura. Pe strada Drumul Timonierului, am fotografiat cum a…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Victor Dragusin: “Cred ca am tot ce isi poate dori un om normal” in Politic / – Domnule primar, suntem la inceput de an si va intreb, mai in gluma, mai in serios, va place sa fiți primar la Alexandria? – Poporul roman, in ințelepciunea lui, spune ca rezultatul muncii…

- Crewlink, partenerul oficial al companiei Ryanair pentru recrutarea de personal al echipajului de zbor din Europa, anunța un program de recrutari pentru primavara anului 2018. Compania aeriana irlandeza Ryanair recruteaza echipaj de zbor din toata Romania, candidatii interesati de o cariera avand posibilitatea sa…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata ” formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada. "Eu respect dreptul oricui de a protesta…

- Ministrul interimar de Interne Carmen Dan marturisea in noiembrie anul trecut ca a gasit un microfon ascuns in apartamentul sau. Acum s-a aflat ce chirie platește aceasta pentru casa respectiva, aflata intr-o zona exclusivista din Capitala. Ministrul interimar de Interne Carmen Dan a declarat, in noiembrie…

- Soferii risca amenzi de minim 2.000 de lei, incalcand prevederile legale, la circulatia pe un important drum national care traverseaza si judetul Buzau si unde accidentele rutiere sunt la ordinea zilei. Drumul in cauza, DN2, simbolizat si E 85, are o lungime de 333 kilometri si leaga localitatile Bucuresti,…

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Magdalena Badița a fost aleasa delegat satesc in cadrul adunarii satești care a avut loc luni, 15 ianuarie 2018, la Archia, și la care au participat 15 persoane cu drept de vot și cu domiciliul in localitate. De asemenea, au fost prezenți consilierii locali Luminița Hurgoiu și Irinel Faur- desemnați…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a vizitat, luni dupa-amiaza, "lacul codrilor albastri" de la Ipotesti si a citit pe malul apei poezia "Lacul", scrisa de Mihai Eminescu. Diplomatul britanic a postat pe reteaua de socializare Facebook o filmare în care…

- Ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, ureaza romanilor, la debutul Centenarului Marii Uniri, "un an plin de pace, intelegere si solidaritate". Diplomatul aminteste, intr-un comunicat al Ambasadei Turciei, ca Romania sarbatoreste luni Ziua Culturii Nationale."Astazi este o zi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Panaite considera ca incidentul de duminica seara este 'deosebit de grav' si cere 'toleranta zero in astfel de cazuri'. 'Cer tuturor factorilor implicati in derularea anchetei sa faca toate eforturile pentru ca autorul sau autorii sa fie identificati si trasi la raspundere cat mai rapid. Legea…

- Cu Puterea si Opozitia aflate la paritate 17 – 17, conducerea Consiliului Judetean a socotit de cuviinta sa achizitioneze un sistem pentru transparentizarea votului, in plen. Prezenta consilierilor judeteni, contorizata pe monitor © In sala de plen a aparut joi un monitor unde…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotararii Guvernului pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Textul proiectului…

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- Perchezitii DGA in Mureș și Bistrița Ofiterii DGA fac, joi, 68 de perchezitii, la domiciliul unor persoane si la sediul unor institutii publice, precum Registrul Auto Roman Mures si Serviciul Pasapoarte Mures, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de coruptie comise de un agent de politie si…